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Видеофакт: Медведь гоняется за прохожими прямо на улицах российского города

17.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Медведь гоняется за прохожими прямо на улицах российского города

  • 17.03.2021, 14:14
Видеофакт: Медведь гоняется за прохожими прямо на улицах российского города

И это не «русофобская пропаганда».

В российских соцсетях появилось видео, на котором медведица бегает за прохожим в промзоне Нижневартовска. На видео животное преследует мужчину, после чего выбегает на проезжую часть, где на него наезжает автобус — сообщается, что результате происшествия никто не пострадал.

Как стало известно «Дождю», позднее животное удалось поймать.

В пресс-службе городской администрации также рассказали, что медведица сбежала от частного владельца — местного предпринимателя, который держал двух медведиц — героиню видео и ее мать — в вольере на территории гостиницы «Европа». При этом, там пояснили, что хозяину судьба животного «безразлична», а полиция ищет зоозащитников и волонтеров, которые могли бы забрать зверя себе.

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