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«Вакульчик выставил Лукашенко дураком перед всем миром»
Источник материала: Хартия'97
«Вакульчик выставил Лукашенко дураком перед всем миром»
Бездарное окружение сыграет значительную роль в свержении и уничтожении диктатора.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец
— Вакульчик выставил Лукашенко дураком перед всем миром. Эйсмонт подсветил(а).
Сын Виктор вынужден был от имени своей семьи извиняться за «недоразумение».
Знаете кто свалит и уничтожит Лукашенко?
Его окружение!
Бездари, подхалимы и лизоблюды.
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Бездарное окружение сыграет значительную роль в свержении и уничтожении диктатора.
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