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Ученые узнали, куда на самом деле девалась вода на Марсе

17.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые узнали, куда на самом деле девалась вода на Марсе

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  • 17.03.2021, 13:40
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Ученые узнали, куда на самом деле девалась вода на Марсе

Большая часть жидкости вовсе не улетучилась в космос.

Ученые из Калифорнийского технологического института заявили о том, что большая часть воды на Марсе вовсе не улетучилась в космос. Вероятно, она осталась связанной в минералах коры Красной планеты, сообщает Naked science.

В прошлом Марс был окружен атмосферой, на нем существовали океаны и озера. Вероятно, слишком большие размеры и слабая магнитосфера не позволили ему долго удерживать легкие соединения, поэтому около трех миллиардов лет назад Красная планета потеряла атмосферу, а затем и влагу.

Но теперь ученые построили модель, которая показывает, что не менее трети воды – а возможно и вся она – не улетучилась в космос, а рассеялась в коре Марса и сегодня остается в глубине.

По современным представлениям, некогда воды на Марсе было столько, что она могла бы полностью покрыть его поверхность слоем глубиной от 100 до 1500 метров (для сравнения: 1000-метровый слой по объему эквивалентен Атлантическому океану на Земле). Считается, что с потерей атмосферы испарившиеся молекулы воды быстро взаимодействовали с солнечным ультрафиолетом и распадались на кислород и водород. Активный кислород связывался в форме оксидов, а сверхлегкий водород улетучивался в космос.

Вместе с тем, некоторое количество воды обнаруживают на Марсе и сегодня, а значит, этот процесс еще не завершился. Скорости улетучивания водорода, которую измерили орбитальные зонды, недостаточно для того, чтобы вся вода успела улетучиться за три миллиарда лет. Это заставило ученых усомниться в существующих представлениях об осушении Красной планеты.

В ходе нового исследования ученые использовали результаты минералогических исследований, которые провели марсоходы, а также ученые на Земле, изучая метеориты, упавшие на планету. По их мнению, вода могла не улетучиться в космос, а скрыться в породах планеты. Расчеты исследователей показали, что за один-два миллиарда лет этот процесс мог связать от 30 до 99% влаги Марса, а оставшаяся часть улетучилась.

Из-за недостаточно полных знаний о строении и составе поверхности Красной планеты, о ее прошлом, более точные цифры получить пока не удается. Тем не менее предложенную модель реально проверить: так, новый марсоход Perseverance работает на дне древнего озера, где способны сохраняться образцы возрастом более трех миллиардов лет. На их примере можно изучить процесс связывания воды минералами марсианской коры.

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Большая часть жидкости вовсе не улетучилась в космос.
 
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