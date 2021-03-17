В России установили огнеупорный памятник. Но он сгорел (видео)

Источник материала: Onliner

Памятник Воину-освободителю открыли в Заинске в мае 2020-го, однако до следующего Дня Победы он не дожил. На сайте Заинского муниципального района Татарстана сообщалось, что монумент был изготовлен из огнеупорного материала — полимера. Но вчера он полностью сгорел. Теперь специалистам придется разобраться сразу с двумя вопросами: кто устроил поджог и почему памятник загорелся.

Вероятнее всего, подожгли памятник дети: три девочки и мальчик жгли еловые ветки на Вечном огне у подножия памятника, а затем подожгли находившийся рядом венок, с которого огонь перекинулся на монумент. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку на Бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов.