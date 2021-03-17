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На Карла Маркса открылась вторая кофейня Paragraph. Первая точка очень популярна у минчан
Источник материала: Tut.by
На выходных на Карла Маркса, 9 открылась вторая кофейня Paragraph. Первая точка с декабря Минске открылась первая кофейня брестской популярной сети Paragraph">работает на проспекте Независимости, 37: она очень популярна у минчан, зачастую тут нет свободных мест, и это несмотря на соседство с другими кофейнями. Показываем, каким получился второй «Параграф».
Вторая кофейня брестской сети открылась на Карла Маркса, 9 в прошедшие выходные. Раньше на этом месте 14 лет работала точка «Пицца Темпо», но в мае 2019 ее
Стилистика заведения узнаваема: маленькие круглые деревянные столики и прямоугольные столы, фактурные стулья разных моделей и обшивок, торшеры, комнатные цветы в терракотовых горшках, картины на стенах — все это не только создает в заведении уют, но и уже ассоциируется у минчан с кофейнями Paragraph.
Ко всему прочему, часть окон в кофейне выходит на улицу Карла Маркса, а сами окна в эту сторону большие и широкие — вид получается отличный. В заведении 34 посадочных места.
Цены на напитки следующие: эспрессо стоит 3 рубля, американо — 3,50, капучино — 4 рубля, раф — 6 рублей. Матча-латте — 5,5 рубля, какао — от 3,5 до 5,5. Листовой чай — 4 рубля, гречишный — 5 рублей.
Из десертов можно взять сырники за 7 рублей, круассаны (классические, сладкие и несладкие) — от 3 до 7 рублей. Есть торты и пирожные. Классический чизкейк — 5,5 рубля, арахисовый торт — 5 рублей, наполеон — 5,5 рублей, капкейк лавандовый — 4 рубля, пирожное картошка — 2,65 рубля.
Более сытные варианты — киши с начинками — от 5,5 до 6,5 рубля за порцию.
Кофейня работает в будние дни с 7.30 до 23.00, в выходные — с 10.00 до 23.00
Сеть кофеен Paragraph работает в Бресте и области с 2014 года, пять заведений открыты в Бресте, по одному есть в Пинске и Кобрине. В столице запустилось уже две точки, но в планах у владельцев развивать бизнес и открываться в новых локациях.
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На выходных на Карла Маркса, 9 открылась вторая кофейня Paragraph. Первая точка с декабря работает на проспекте Независимости, 37: она очень популярна у минчан, зачастую...
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