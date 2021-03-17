«Выставили условие - передать данные всех клиентов». В бывшем корпусе «Горизонта» снова конфликт

Источник материала: Tut.by

В бывшем здании завода «Горизонт» на Куйбышева, 22, очередной конфликт между девелопером и арендатором. В августе 2020-го иностранный инвестор культурного пространства MAF перестал платить за аренду. Сначала с девелопером договорились об отсрочке. Когда время прошло, а инвестор в страну не приехал — двери помещения закрыли и за 20 минут выгнали сотрудников и гостей. Больше туда никого не пускают, а внутри остались личные вещи сотрудников, картины художников с фестиваля, аппаратура партнеров и арендаторов пространства. Арт-директор, которая сейчас вынуждена решать вопрос с долгами, рассказывает, что происходит в пространстве, как исчез инвестор и как девелопер сорвал фестиваль.



Пространство MAF. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пространство MAF (Moving art factory) расположилось на шестом этаже на Куйбышева, 22, и занимает 1600 «квадратов». Несколько лет назад здесь было другое пространство — «Верх».

В 2018 году в помещение инвестировал бизнесмен из Бельгии Этьен Вотье, белорусских инвесторов в проекте нет. Вотье также соучредитель похожего на MAF проекта в Гаване — Fabrica de Arte Cubano — пространства с акцентом на проведение выставок. В Беларуси бизнесмен является соучредителем белорусско-бельгийского агентства Belexia, которое продвигает белорусский экспорт в Бельгию и другие страны.

С 2018-го по 2020-й на объекте шел ремонт. В марте 2020 года Вотье привлек в проект арт-директора Евгению Сухоцкую. До этого девушка семь лет занималась организацией мероприятий, у нее было креативное агентство Today. Она делала эко-фестиваль Минске">«Пастернак», запускала рождественскую ярмарку и фестиваль еды на Масленицу возле Комаровки, организовала Lady Fest.



Евгения Сухоцкая

Сухоцкая рассказывает, что в течение трех лет, пока шел ремонт, инвестор вносил плату за аренду помещения, арендных каникул не было, несмотря на то, что пространство было закрыто. Если платил раз в три месяца — то за все сразу, долги погашал, проблем не было.

— Инвестор вложил туда более 250 тысяч долларов. Ежегодно арендодатель получал от пространства 200 тысяч рублей. Когда я пришла, была пандемия, при этом инвестор платил за аренду, скидок мы не получали. Реальная работа пространства началась с октября 2020-го. Мероприятия проходили почти каждый день.

По словам Евгении, инвестор общался напрямую с директором компании-собственника помещений «Горизонт-Белинвест-Девелопер» Инной Ковалевой. В августе Этьен Вотье перестал платить за аренду пространства.

— С августа 2020 года инвестор не приезжал сюда и денег от него я не видела. Он говорил, что его Бельгийский банк блокирует счета при отправке денег в Беларусь. Не знаю, насколько это правда. Приехать из-за закрытых границ он не мог. Инвестор убеждал меня, что договорится с Ковалевой.





Сухоцкая рассказывает, что она взяла отсрочку по выплате аренды до января 2021 года. За это время в пространстве стало больше мероприятий, появились партнеры, заработанных денег хватало на покрытие текущих расходов. Директор MAF рассчитала, что к марту компания выйдет в плюс и не будет зависеть от инвестора. На 6 марта было запланировано открытие фестиваля, который должен был идти месяц, мероприятие помогло бы погасить долги.

Как закрыли дверь и сорвали фестиваль



Одно из помещений пространства MAF. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

20 января подошло к концу соглашение об отсрочке. В конце января инвестор Этьен Вотье сказал, что выехал в Беларусь, но приехать не смог, потому что попал в больницу и находится в тяжелом состоянии.

— Я нашла у нас в договоре пункт о том, что арендодатель может закрыть доступ к помещению и нашему имуществу, если истек срок соглашения об отсрочке на два месяца. У нас был срок до 20 января, значит, просрочка могла быть до 20 марта. Но сначала арендодатель закрыл дверь нашего пространства в феврале на два дня. Вотье договорился, чтобы дверь открыли. Я попросила подписать новое соглашение, арендодатель отказался, но мне выставили новые условия: дверь будет открыта, но мне нужно передать данные всех арендаторов, сценарии мероприятий, суммы, которые нам платят, паспортные данные клиентов. Не объясняли зачем, но таким образом я попала к ним на финансовый крючок и они могли легко мной манипулировать.

Все эти требования отражены в личных переписках Сухоцкой с сотрудниками компании-арендодателя.

Сухоцкая рассказывает, что сначала ее пустили в помещение одну вместе с охранником, девушка сканировала для арендодателя планы и договоры со всеми арендаторами: это касалось танцев, постановок и репетиций театра, свадеб, съемок.

— После этого директор «Горизонт-Белинвест-Девелопер» отсеяла половину мероприятий: разрешила ночные рейвы, танцы, свадьбу, венчание. Спектакли и репетицию спектакля — запретила. Хотя у ребят были «гастрольки». Она передала это охраннику и охранник на протяжении недели сидел и спрашивал, кто приходит в MAF и зачем. И представьте, люди заходили и говорили ему: «Я в бар», «я на танцы», «я на йогу». А если они шли в театр — их не пускали. Это было с 13-го по 26-е, 28 февраля. Каждый день мне нужно было предоставлять эти данные, запрашивали письменные разрешения на проведение мероприятий.





Сухоцкая говорит, что пошла на эти условия из-за фестиваля, на который продали более 500 билетов. Мероприятие было со всеми согласовано, гастрольные удостоверения у всех были.

— 1 марта представители арендодателя сказали, что дверь закрывают до уплаты долга. В три часа дня пришли и силой вывели всех людей, там остались все вещи и с тех пор дверь закрыта. С 1 по 5 марта у нас должен был быть монтаж фестиваля.

Внутри остались личные вещи сотрудников: куртки, кроссовки, у Сухоцкой — паспорт, у музыкантов в пространстве стоит арендное оборудование, у художников там остались картины. Поэтому у организаторов даже нет возможности провести мероприятие в другом месте.

— Почему они удерживают вещи других людей, которые нам не принадлежат? Как можно отменять мероприятие, на которое продано столько билетов, которое согласовано в Мингорисполкоме? Кто будет возмещать расходы на рекламу, билеты, оборудование? Там продукция, она уже, наверное, испортилась, потому что мы закупали ее на много тысяч людей, когда готовились к фестивалю. Они сорвали мероприятие. В фестивале точно нет никакой политики — он был как психотерапия для людей.

А что инвестор?

— Я его не понимаю. Он не мог мне сказать точную дату, когда приедет. Но сообщил, что договорился с Ковалевой, что двери откроются, и в те же 10 минут мне сказали, чтобы я приехала. Со мной общалась юрист арендодателя, она хотела, чтобы я подписала договор личного поручительства за долг на сумму 89 тысяч рублей. По этому договору я закладываю все свое личное имущество. У меня есть квартира, которую я делю с бабушкой, мамой и братом, и есть моя старая машина Audi A1 2012 года. Больше у меня ничего нет. Но выяснилось, что за машину они откроют дверь только на неделю — если через неделю инвестор не приезжает и не оплачивает долг, то моя машина остается им и дверь будет закрыта.

Также с директором MAF связывался сотрудник «Горизонт-Белинвест-Девелопер» (далее упоминается как «ГБД»), сказал, что знает, как решить проблему, но надо найти 20 тысяч рублей.

Сухоцкая говорит, что у нее было 13 тысяч рублей с проданных билетов — она готова была ими рассчитаться и заложить машину, чтобы провести фестиваль. Тогда появилось еще одно условие от арендодателя.

— Сказали, что еще нужно удалить из программы театр Homo cosmos и Минский госпел-хор. Я сообщила все инвестору. Он сказал, что в таком случае он не хочет больше работать с «ГБД» и не может обещать, когда точно приедет — и все. На этой ноте он перестал отвечать. Я поняла, что не смогу выполнить эти требования: люди на Homo cosmos и госпел-хор покупали билеты. Мне хотелось спасти фестиваль — ведь люди мне верили, мы полгода этим занимались.





В итоге Сухоцкая отказалась подписывать такой договор и закладывать машину и предложила, чтобы арендодатель дал штраф за просрочку, подавал в суд и принял другие меры.

— Мы по закону не можем не оплатить этот долг. Мы это понимаем. Но инвестор оказался в больнице по пути в Беларусь, платить не отказывался. Я предложила снять помещение от своего имени на дни фестиваля, показывала им выписку со счета, что деньги есть, и в марте мы бы самостоятельно погасили долги. Главное — провести фестиваль, если мы его не проведем — денег точно не будет. В ответ сослались на сокращенный день (это происходило 5 марта. — Прим. TUT.BY) и что все пошли домой. Больше мне никто не отвечал.

Кроме этого у директора пространства есть претензии к тому, в каком состоянии девелопер сдавал помещение: по ее словам, документов о сданной в эксплуатацию системе пожарной безопасности нет, крыша здания не ремонтировалась, в дождь и снег протекала, кроме того, в помещениях было очень холодно, поэтому в морозы внутри невозможно было находиться.



Директор показала видео, на котором видно, как протекает крыша



Ответ на одно из обращений Сухоцкой по поводу эксплуатационных услуг

Лифт и общий туалет на этаже, по словам Сухоцкой, арендаторы ремонтировали своими силами.

— Потому что было стыдно перед гостями, — объясняет она.

А что сказала милиция и Мингорисполком?

Директор MAF была уверена, что вопрос решится 9 марта, но ей отказали в аренде помещения на ее имя, а также не пустили внутрь.

— Приезжала милиция: сказали, что если арендаторы по звуку и другие партнеры напишут заявления по поводу вещей, то, скорее всего, эти компенсации будут на мне. Но арендаторы, клиенты и партнеры, наверное, меня пожалели и сказали, что не будут писать заявления, чтобы потом не судиться со мной.

Директор пространства также говорит, что по телефону обращалась в Мингорисполком, ей ответили, что вопрос не могут решить, так как ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер» — частная компания.

Ранее мы писали , что корпус на Куйбышева, 22, принадлежит государственно-негосударственному ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер», где 51% — это доля управляющей компании холдинга «Горизонт», а 49% — Белинвестбанка.





Сейчас Евгения Сухоцкая ищет юриста, чтобы разрешить эту ситуацию, ведь она как директор пространства несет материальную ответственность за происходящее.

Мы связывались с ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер», в компании сообщили, что с прессой общается только директор предприятия Инна Ковалева, дозвониться до нее нам не удалось. Отправили ей письмо, когда получим ответ — опубликуем.