Девушка выложила на американском сайте таблицу своих свиданий и поняла, где ей лучше знакомиться

Источник материала: Tut.by

Пользовательница американского сайта Reddit показала историю 13 лет своих попыток построить отношения, собранную в едином графике. Спустя столько лет она точно знает, где ей комфортнее знакомиться: в офлайне или онлайне, пишет Medialeaks.



Фото: Pratik Gupta / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником ifiufiweallfiforfifi 16 марта запостила на форум визуальный график своих свиданий за последние 13 лет. Первые серьезные отношения у девушки начались в 19 лет с коллегой. Они продлились с 2008-го по 2012-й, пока парень ей не изменил.

Дальше пошел период коротких знакомств на одну-две встречи с парнями из баров или со специальных сайтов и мероприятий. Это продолжалось, пока в конце 2014-го она не завела отношения с давним другом. Пара оставалась вместе почти до середины 2017 года, но им пришлось расстаться из-за того, что молодой человек не захотел жениться.

Бросив его, девушка стала сидеть в приложениях для знакомств. Но все, кого она там встречала, не продержались дольше четырех месяцев. В начале 2020 года реддиторша завела перспективные отношения, но планам помешала пандемия. Режим самоизоляции заставил партнеров разойтись. История повторилась после снятия ограничений и нового локдауна в 2021 году.



Изображение: ifiufiweallfiforfifi / Reddit

Под постом девушка добавила комментарий с выводами о полученном опыте: «Все мои серьезные отношения были только с людьми, которых я уже долго знала. У меня было время, чтобы привыкнуть к ним без лишнего давления, как это бывает на первых свиданиях с незнакомцами. Могу точно сказать, что мне больше нравится, когда есть возможность узнать человека получше перед началом отношений, чем когда вы сходитесь через пару встреч после мэтча в приложении».

Но девушка заметила, что с возрастом следовать такому подходу становится труднее. К 30 годам многие люди уже оседают в крепких отношениях, и найти кого-то свободного непросто. А с учетом пандемии онлайн-дейтинг вроде знакомств в Tinder становится единственным выходом.

Несмотря на негативные исходы, реддиторша нашла в свиданиях много плюсов. «Все эти встречи помогли мне научиться справляться с тревогой, возникающей на свиданиях, и отказами. Также я научилась любить и заботиться о себе, а еще поняла, что я хочу и не хочу видеть в партнере. Я стала более терпеливой и теперь умею заканчивать разные ситуации вовремя», — сказала она.