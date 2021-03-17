ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евгений Хачериди: брестское "Динамо" рассчиталось частично. До конца вопрос не закрыт

17.03.2021 14:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди, до недавнего времени выступавший за брестское "Динамо", поделился планами на будущее.



- Евгений, ты сейчас без клуба. В курсе, что ты занимаешься в хорошо известном среди спортсменов центре Вячеслава Руженцева под Киевом.

- Да, тренируюсь индивидуально в залах со специалистами. Предпочитаю иметь дело с профессионалами.

- Когда планируешь определиться с командой?

- Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу.

- Страна не имеет значения?

- Нет.

- Что не получилось в Беларуси?

- Там много нюансов. Из прошлогоднего состава все ушли. Покинул клуб и президент. Команда сейчас на балансе города. Финансирование не то, теперь в Бресте ставятся другие задачи.

- Если не ошибаюсь, у тебя контракт с "Динамо" был до конца нынешнего года.

- Совершенно верно.

- С тобой рассчитались?

- Частично. До конца вопрос еще не закрыт.

- Ты о чем-то сожалеешь в плане карьеры?

- Нет. Все что не делается, к лучшему. Значит, так должно было случиться.

- Первенство Беларуси намного ниже уровнем украинской УПЛ?

- Я бы не сказал, что глобально. Да, украинский чемпионат сильнее, но ненамного, — цитирует dynamo.kiev.ua.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди, до недавнего времени выступавший за брестское "Динамо", поделился планами на будущее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка выложила на американском сайте таблицу своих свиданий и поняла, где ей лучше знакомиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by