







- Евгений, ты сейчас без клуба. В курсе, что ты занимаешься в хорошо известном среди спортсменов центре Вячеслава Руженцева под Киевом.





- Да, тренируюсь индивидуально в залах со специалистами. Предпочитаю иметь дело с профессионалами.





- Когда планируешь определиться с командой?





- Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу.





- Страна не имеет значения?





- Нет.





- Что не получилось в Беларуси?





- Там много нюансов. Из прошлогоднего состава все ушли. Покинул клуб и президент. Команда сейчас на балансе города. Финансирование не то, теперь в Бресте ставятся другие задачи.





- Если не ошибаюсь, у тебя контракт с "Динамо" был до конца нынешнего года.





- Совершенно верно.





- С тобой рассчитались?





- Частично. До конца вопрос еще не закрыт.





- Ты о чем-то сожалеешь в плане карьеры?





- Нет. Все что не делается, к лучшему. Значит, так должно было случиться.





- Первенство Беларуси намного ниже уровнем украинской УПЛ?



