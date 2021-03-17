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Евгений Хачериди: брестское "Динамо" рассчиталось частично. До конца вопрос не закрыт
Источник материала: Партизан
Бывший футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди, до недавнего времени выступавший за брестское "Динамо", поделился планами на будущее.
- Евгений, ты сейчас без клуба. В курсе, что ты занимаешься в хорошо известном среди спортсменов центре Вячеслава Руженцева под Киевом.
- Да, тренируюсь индивидуально в залах со специалистами. Предпочитаю иметь дело с профессионалами.
- Когда планируешь определиться с командой?
- Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу.
- Страна не имеет значения?
- Нет.
- Что не получилось в Беларуси?
- Там много нюансов. Из прошлогоднего состава все ушли. Покинул клуб и президент. Команда сейчас на балансе города. Финансирование не то, теперь в Бресте ставятся другие задачи.
- Если не ошибаюсь, у тебя контракт с "Динамо" был до конца нынешнего года.
- Совершенно верно.
- С тобой рассчитались?
- Частично. До конца вопрос еще не закрыт.
- Ты о чем-то сожалеешь в плане карьеры?
- Нет. Все что не делается, к лучшему. Значит, так должно было случиться.
- Первенство Беларуси намного ниже уровнем украинской УПЛ?
- Я бы не сказал, что глобально. Да, украинский чемпионат сильнее, но ненамного, — цитирует
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Бывший футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди, до недавнего времени выступавший за брестское "Динамо", поделился планами на будущее.
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