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Защита обжаловала обвинение Максиму Знаку

17.03.2021 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жалоба уже поступила в Генпрокуратуру? сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

«Это именно то обвинение, которое появилось в феврале 2021 года, и в котором, кроме статьи 361 УК о публичных призывах к действиям, направленным на вред нацбезопасности, появились статья 361-1 УК о создании экстремистского формирования, коим назван Координационный совет, и статья 357 УК о заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем», – написал Лаевский в Facebook.

Адвокат сравнил стиль текста обвинения с художественным и публицистическим. По мнению Лаевского, в обвинении мало правовых понятий, но много идеологических оценок.

Защитник подчеркнул, что в высказываниях Знака не было противоправных призывов, как и нет доказательств экстремистских целей у Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси.

Напомним, член президиума КС, адвокат Бабарико и Колесниковой Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

10 февраля Знаку было предъявлено еще два обвинения: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

9 марта стало известно, что срок содержания под стражей в СИЗО Знаку продлен еще на два месяца (до 9 мая).

Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным.
 
 
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Жалоба уже поступила в Генпрокуратуру? сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.
 
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