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Думбадзе: как успокоить протестные настроения в Беларуси
17.03.2021 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Слишком много всего накопилось в мире, внутренние конфликты не обошли стороной целый ряд стран, и Беларусь не стала исключением, отмечает собеседник Sputnik." То, что нашем доме уже не будет, как вечера и позавчера, это однозначно, и чем раньше мы поймем, что надо начинать заново, тем быстрее найдем общий язык".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы же видим, сегодня интернет дает знать, несмотря на то, что закрываются какие-то чаты, каналы, по которым исходило всякое нагнетание, что для меня неприемлемо. Ситуация сегодня, как многим кажется, пошла на спад, хотя... Молодым хочется драйва, они что-то почувствовали: "Свободу хотим". У меня вчера был прием граждан, и ко мне как раз приходили представители молодежи, айтишники, которые пошли под это новое веяние. И вот я им говорю: "Объясните мне, что вы подразумеваете под "свободу хотим", вы в клетках сидите? Вам, что, не живется?" ― рассуждает Думбадзе.
Альтернативой уличным протестным выступлениям для тех, кто хотел бы донести до властей свою точку зрения, в перспективе может стать более активное
"Это и есть один из реальных и, уверен, результативных выходов из создавшейся ситуации, самый гуманный и самый цивильный", ― считает Думбадзе.
В качестве примера депутат приводит недавний
"Что мы не знаем, кто наш самый ближайший экономический партнер? И почему нам не воспользоваться, раз есть у нас такой шанс свою экономику держать? Это же не секрет, что большая часть нашей экономики зависит от сотрудничества с Россией", ― убежден депутат.
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