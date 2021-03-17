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Задержан бизнесмен, который когда-то косил траву с Лукашенко, Юрий Чиж - СМИ
Источник материала: UDF
Юрий Чиж / belgazeta.by
Произошло это вечером 15 марта. Юрий Чиж провел несколько дней в Москве и был задержан по возвращении в Беларусь (родственники уже подтвердили факт задержания). Были задержаны и руководители нескольких компаний, «которые остались у бизнесмена после разгрома его империи». Официальной информации на этот счет пока нет.
Юрию Чижу 28 марта исполнится 58 лет. Он был влиятельным бизнесменом, входил в окружение Александра Лукашенко. Однако ровно пять лет назад его задерживали по делу об «уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере». Через полгода бизнесмен вышел на свободу — признал вину и возместил ущерб.
Экономический суд Минска рассматривает дело о банкротстве компании «Трайпл», учредителем которой является Чиж.
На видео — комментарий Александра Лукашенко о предыдущем задержании Юрия Чижа.
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Юрий Чиж был влиятельным бизнесменом, входил в окружение Лукашенко.
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