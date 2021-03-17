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На месте гипермаркета Bigzz в Expobel летом откроется «ГИППО»
Источник материала: Tut.by
На месте первого гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel летом откроется «ГИППО». Эту информацию TUT.BY подтвердило руководство торгового центра.
Сегодня
Начальник торгово-развлекательного комплекса Expobel Андрей Гомон подтвердил эту информацию, «ГИППО» действительно займет площадь гипермаркета Bigzz. Открытие запланировано на июнь.
Площадь гипермаркета составит 13 тысяч «квадратов».
В «Гиппо» на вопрос не ответили и попросили обратиться письменно.
Напомним, Bigzz работал в Expobel с 2005 года. В 2021 году магазины сети закрылись, компания ритейлера ушла в
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На месте первого гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel летом откроется «ГИППО». Эту информацию TUT.BY подтвердило руководство торгового центра.
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