На месте гипермаркета Bigzz в Expobel летом откроется «ГИППО»

Источник материала: Tut.by

На месте первого гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel летом откроется «ГИППО». Эту информацию TUT.BY подтвердило руководство торгового центра.



Гиппо в ТЦ Diamond City. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня belretail.by сообщил, что на месте закрывшегося гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel в ближайшее время откроется гипермаркет «Гиппо».

Начальник торгово-развлекательного комплекса Expobel Андрей Гомон подтвердил эту информацию, «ГИППО» действительно займет площадь гипермаркета Bigzz. Открытие запланировано на июнь.

Площадь гипермаркета составит 13 тысяч «квадратов».

В «Гиппо» на вопрос не ответили и попросили обратиться письменно.

Напомним, Bigzz работал в Expobel с 2005 года. В 2021 году магазины сети закрылись, компания ритейлера ушла в ликвидацию .