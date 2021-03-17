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На месте гипермаркета Bigzz в Expobel летом откроется «ГИППО»

17.03.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На месте первого гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel летом откроется «ГИППО». Эту информацию TUT.BY подтвердило руководство торгового центра.


Гиппо в ТЦ Diamond City. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня belretail.by сообщил, что на месте закрывшегося гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel в ближайшее время откроется гипермаркет «Гиппо».

Начальник торгово-развлекательного комплекса Expobel Андрей Гомон подтвердил эту информацию, «ГИППО» действительно займет площадь гипермаркета Bigzz. Открытие запланировано на июнь.

Площадь гипермаркета составит 13 тысяч «квадратов».

В «Гиппо» на вопрос не ответили и попросили обратиться письменно.

Напомним, Bigzz работал в Expobel с 2005 года. В 2021 году магазины сети закрылись, компания ритейлера ушла в ликвидацию.

 
 
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На месте первого гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel летом откроется «ГИППО». Эту информацию TUT.BY подтвердило руководство торгового центра.
 
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