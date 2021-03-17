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Toyota Aygo в новом поколении может стать кроссовером

17.03.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Toyota готовится к выводу на рынок преемника модели Aygo, своей самой доступной и компактной машины в Европе. Составить представление о внешности будущей новинки сегмента A призван представленный сегодня концепт Aygo X Prologue.


Концепт с эффектными скобками передней светотехники предстал в модном нынче образе кросс-хэтчбека — с приподнятой подвеской (точных цифр компания не приводит), массивными бамперами, накладками на колесных арках и порогах и 19-дюймовыми дисками, вместо которых у серийной версии наверняка будут «катки» меньшего диаметра. Утопленные дверные ручки, встроенные в корпуса боковых зеркал камеры и безрамочные двери также останутся особенностями шоу-кара — а в остальном примерно в таком виде новый Aygo доберется до конвейера.


Фотографий салона и технических подробностей об Aygo X Prologue нет. Известно, что в длину «пятидверка» достигает 3,7 м, а колесная база равна 2,43 м — то есть концепт крупнее и, по всей видимости, вместительнее нынешнего хэтчбека.


Платформу Aygo следующего поколения разделит с более крупными Yaris и Yaris Cross — это разновидность модульной архитектуры TNGA, носящей обозначение GA-B. В серийную модель Aygo X Prologue превратится не раньше 2022 года, а выпуск машинки будет налажен на чешском предприятии в Колине, которое теперь целиком принадлежит Toyota.


Напомним, что нынешний Aygo разрабатывался совместно с концерном PSA, поэтому в Чехии до недавнего времени осуществлялся выпуск родственных моделей Citroen C1 и Peugeot 108. Но их преемники будут созданы уже без участия японцев — совместно с Fiat в рамках нового альянса Stellantis.

 
 
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Компания Toyota готовится к выводу на рынок преемника модели Aygo, своей самой доступной и компактной машины в Европе. Составить представление о внешности будущей...
 
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