Toyota Aygo в новом поколении может стать кроссовером

Источник материала: Tut.by

Компания Toyota готовится к выводу на рынок преемника модели Aygo, своей самой доступной и компактной машины в Европе. Составить представление о внешности будущей новинки сегмента A призван представленный сегодня концепт Aygo X Prologue.





Концепт с эффектными скобками передней светотехники предстал в модном нынче образе кросс-хэтчбека — с приподнятой подвеской (точных цифр компания не приводит), массивными бамперами, накладками на колесных арках и порогах и 19-дюймовыми дисками, вместо которых у серийной версии наверняка будут «катки» меньшего диаметра. Утопленные дверные ручки, встроенные в корпуса боковых зеркал камеры и безрамочные двери также останутся особенностями шоу-кара — а в остальном примерно в таком виде новый Aygo доберется до конвейера.





Фотографий салона и технических подробностей об Aygo X Prologue нет. Известно, что в длину «пятидверка» достигает 3,7 м, а колесная база равна 2,43 м — то есть концепт крупнее и, по всей видимости, вместительнее нынешнего хэтчбека.





Платформу Aygo следующего поколения разделит с более крупными Yaris и Yaris Cross — это разновидность модульной архитектуры TNGA, носящей обозначение GA-B. В серийную модель Aygo X Prologue превратится не раньше 2022 года, а выпуск машинки будет налажен на чешском предприятии в Колине, которое теперь целиком принадлежит Toyota.





Напомним, что нынешний Aygo разрабатывался совместно с концерном PSA, поэтому в Чехии до недавнего времени осуществлялся выпуск родственных моделей Citroen C1 и Peugeot 108. Но их преемники будут созданы уже без участия японцев — совместно с Fiat в рамках нового альянса Stellantis.