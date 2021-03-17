|
Toyota Aygo в новом поколении может стать кроссовером
Источник материала: Tut.by
Компания Toyota готовится к выводу на рынок преемника модели Aygo, своей самой доступной и компактной машины в Европе. Составить представление о внешности будущей новинки сегмента A призван представленный сегодня концепт Aygo X Prologue.
Концепт с эффектными скобками передней светотехники предстал в модном нынче образе кросс-хэтчбека — с приподнятой подвеской (точных цифр компания не приводит), массивными бамперами, накладками на колесных арках и порогах и 19-дюймовыми дисками, вместо которых у серийной версии наверняка будут «катки» меньшего диаметра. Утопленные дверные ручки, встроенные в корпуса боковых зеркал камеры и безрамочные двери также останутся особенностями шоу-кара — а в остальном примерно в таком виде новый Aygo доберется до конвейера.
Фотографий салона и технических подробностей об Aygo X Prologue нет. Известно, что в длину «пятидверка» достигает 3,7 м, а колесная база равна 2,43 м — то есть концепт крупнее и, по всей видимости, вместительнее нынешнего хэтчбека.
Платформу Aygo следующего поколения разделит с более крупными
Напомним, что нынешний Aygo разрабатывался совместно с концерном PSA, поэтому в Чехии до недавнего времени осуществлялся выпуск родственных моделей Citroen C1 и Peugeot 108. Но их преемники будут созданы уже без участия японцев — совместно с Fiat в рамках нового альянса Stellantis.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Toyota готовится к выводу на рынок преемника модели Aygo, своей самой доступной и компактной машины в Европе. Составить представление о внешности будущей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)