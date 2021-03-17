Дождались! В Зарице-4 начали строить дорогу

Источник материала: Tut.by

Хорошая новость пришла из микрорайона Зарица-4: там на двух центральных улицах появились бригады строителей. В частном секторе начинают строить гравийные дороги. « АвтоГродно » пообщался со строителями.





— Участки здесь мы стали получать 12 лет назад, — рассказал «АвтоГродно» местный житель Сергей. — Тогда предупреждали, чтобы на коммуникации мы особо не рассчитывали. Можно сказать, что первые дома были построены с помощью генераторов. Но затем нам провели и электричество, и воду, и газ.

Сергей признается, что дорогу уже и не ждали.

— Недавно мы сами скидывались на центральную дорогу. Вышло примерно по сто долларов. Затем еще примерно по 200 долларов ушло на обустройство подъездов к участкам. Привозили гравий и колесами своих автомобилей укатывали.





На днях на улицу приехали дорожные строители.

— Будем обустраивать гравийную дорогу на двух центральных улицах — Заблоцкого и Юндзиллы.

— Когда планируете завершить работы?

— У нас срок до 22 мая, должны справиться, — пояснили специалисты «Ремстройавтодора».

















Работы начались с подготовки дренажных каналов.

Как ранее рассказывал главный инженер предприятия «Ремстройавтодор» Валерий Клыбик, чтобы построить гравийку, нужно хорошее устройство земляного полотна, кюветов для отвода воды, затем укатки его мелкой щебенкой.

Один километр дороги в гравийном исполнении обходится предприятию примерно в 220 тысяч рублей.





























В каких еще микрорайонах сделают грунтовые дороги?

С начала 2021 года идут работы по обустройству гравийной дороги на улице Суничной в Барановичах 5−6.

В 2021 году, говорили в ЖКХ, запланировано устройство гравийных дорог на улицах Ранишней, Ручеёвой, Буслиной в Барановичах 5−6. Упоминалась и Зарица-2.

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