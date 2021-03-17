Встречалась с Ильей Авербухом, еще будучи несовершеннолетней. Факты о «папиной дочке» Лизе Арзамасовой

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В нулевые многие из нас следили за приключениями ее героини Галины Сергеевны в популярнейшем ситкоме «Папины дочки». Прошли годы, «дочка» подросла и вовсю сияет в популярных театральных постановках и тв-проектах. Ее голосом разговаривает диснеевская принцесса Мерида из «Храброго сердца». А недавний скандальный брак с прославленным фигуристом, который старше на несколько десятков лет, приковал внимание к Лизе Арзамасовой абсолютно всех СМИ. В день рождения молодой актрисы вспоминаем самые яркие факты ее биографии.

Лиза Арзамасова родилась в Москве, в 1995 году. Желание стать актрисой росло вместе с ней едва ли не с пеленок. Уже в 4 года она была активной участницей детской музыкальной студии в ГИТИСе, а в 6 — впервые дебютировала на экране. Участие в конкурсах талантов было для нее вполне себе будничным занятием. Лиза работала много и с удовольствием, причем исключительно по собственному желанию, а не следуя желаниям родителей.

— Есть такая иллюзия, будто бы музыкантов, артистов, спортсменов лишают детства. Я правда много времени проводила на съемочных площадках и в театре. Но я все это воспринимала как игру. Я была в команде людей, и все мы были в одинаковом положении. Не было разделения на детей и взрослых — мне нравилось, что мы на равных проходили через какие-то ночные, холодные или даже иногда голодные испытания на площадке. Мне маму иногда приходилось уговаривать отвезти меня на съемки — это да. И я очень ей благодарна, что она к моим желаниям и увлечениям относилась серьезно и отвозила — и на какие-то заводы, и в крошечные тесные квартирки. Она видела, насколько все это делает меня счастливой, и шла навстречу.

Когда Лизе было всего 8 лет, ушел из жизни ее отец. По иронии судьбы, в будущем ей несколько лет подряд предстоит играть дочернюю любовь, и эта роль станет одной из важнейших в ее карьере. Ну, а пока она поет партию Анастасии Романовой на сцене театра «Новая Опера» и в мюзикле «Энни». А также снимается в полнометражных картинах и телесериалах.

— Мне всегда предлагали трагические роли. Наверное, потому что я всегда была такой худенькой, маленькой. Вот мне и доставались роли «заморышей» и «подкидышей».

Юная актриса с мамой

Когда Лизе исполнилось 11 лет, ее пригласили на кастинг сериала «Папины дочки». Создателям ситкома сразу понравилась талантливая девочка, а ей — сюжет картины. По сценарию Арзамасовой досталась роль девочки-всезнайки Галины Сергеевны — спокойной и рассудительной. А также не по годам взрослой, именно поэтому все экранные члены семьи величают девочку по имени-отчеству.

— На съемочной площадке с первых же дней сложилась доброжелательная атмосфера. Поэтому нам всегда работается легко и весело. В съемках сериала не раз были большие перерывы, во время которых мы все успевали соскучиться друг по другу. Таких девочек, как Галина Сергеевна, я вообще в жизни не встречала. Ее знания энциклопедические. А я часто пропускаю занятия в школе из-за съемок. Получается, что всезнайка Галина Сергеевна не дает учиться Лизе Арзамасовой. Событий за такой большой период времени было много. Для нас каждое из них дорого. Но когда начинаешь рассказывать кому-то, то получается совсем не интересно. Это почти «семейные дела» нашей большой компании. Внутренний юмор.

— По утрам, когда собираюсь на съёмки, я включаю телевизор и радуюсь, когда вижу наши серии. Но когда смотрю сериал, не получается отнестись к нему по-зрительски. Всё время вспоминаешь что-то: «Здесь я текст никак не могла сказать. Здесь Миша головой стукнулся. А здесь можно было поточнее сыграть. В этом эпизоде мы с девчонками полчаса смеялись и никак не могли остановиться, чуть сцену не сорвали». Так что я смотрю сериал, как документальное кино.

Сериал «Папины дочки» растянулся на 20 сезонов и 410 серий, за время которых актриса Лиза Арзамасова очень повзрослела.

— Мы закончили сериал, будучи уже взрослыми людьми, поэтому у каждой из нас своя личная жизнь, работа, интересы. Но время от времени мы пересекаемся. Когда это происходит, безумно радуемся. Вот, например, недавно была премьера спектакля «Чайковский» в Театре имени Ермоловой. Там я встретила Дашу Мельникову, которую не видела очень давно.

Арзамасова сумела «не застрять» в одном образе. Только несколько цифр: в 9 лет Лиза получила главную роль в мюзикле в Театре эстрады, в 12 — роль в МХТ им. Чехова. С 14 лет и до сих пор играет Джульетту в Театре им. Станиславского. К слову, напарником в шекспировской постановке «Ромео и Джульетта», стал партнер по сериалу «Папины дочки» — Филипп Бледный. Публика немедленно «поженила» молодых актеров, хотя те яростно опровергали все слухи о возможном романе.

Точно также Лизе не нравились сплетни о ее слишком близких отношениях с красавчиком Родионом Газмановым. Актриса утверждала, что их связывает лишь работа в фонде «Старость в радость», попечителями которого они оба являются.

— В пандемию, в строжайшем карантине, во всех наших домах престарелых были налажены возможности онлайн-конференций. Мы с Родионом Газмановым собирали и проводили большие онлайн-концерты к 9 мая, к Новому году. А потом и сами жители домов порадовали и нас и друг друга творческими фестивалями онлайн — и стихи читали, и пели, и танцевали. К праздниками обязательно — письма и открытки адресно — каждому от людей со всей страны.

Однако, между этими двоими явно что-то было, иначе мама Родиона не отреагировала бы так эмоционально на новость о свадьбе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

— Лиза, мы тебя упустили, но ты в надежных руках.

О романе Лизы и прославленного фигуриста стали ходить слухи еще несколько лет назад, когда девушка была даже не совершеннолетней. По словам ведущей Елены Родиной, пара встречалась целых 8 лет. И только в 2020 узаконила свои отношения.

— Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу. Возможно, и произвели «стремительное впечатление», но только оттого, что оба никогда не любили делиться с прессой подробностями своих личных историй.

Наверное, когда люди очень поглощены личным счастьем, принимают важные решения для двоих, даже самые глобальные события отходят на второй план, становятся фоном. Для нас карантин и ограничения не были поводом не жениться. Оба хотели этого серьезного шага. 6 декабря Илья сделал мне предложение, а уже через две недели, на следующий день после его дня рождения, мы стали мужем и женой. И это был очень-очень счастливый день!

Однако некоторых людей такое развитие ситуации вовсе не обрадовало. Так, например, бывшая жена Ильи — Ирина Лобачева — поспешила вылить на юную супругу своего 47-летнего экс-мужа ушат грязи.

— Лиза не так проста, как кажется. Такая вроде милая… Но сына всё равно я попросила быть с ней осторожным. Сказала: «Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина! Сын у меня умный, думаю, правильно всё до отца донесет, они сами разберутся.

О совместных детях пара пока не задумывается, хотя после одной из киноролей, у Лизы возникали мысли о малыше.

— У меня случилась замечательная репетиция реальности. Когда ты надеваешь киношный живот, все тут же начинают о тебе заботиться, помогать, опекать. И ты сама чувствуешь себя немножко иначе. Знаете, иногда актеры пьют на сцене вишневый сок под видом вина и немного пьянеют от него — настолько им удается вжиться в роль. Вот то же самое с животом. Мы снимали сцену в машине, когда моя героиня едет и разговаривает со своим мужем по телефону. Ей вдруг становится душно, и она говорит водителю: «Пожалуйста, сделайте кондиционер побольше». И вдруг я чувствую, что мне правда жарко! Вот настолько я заигралась. Но в реальной жизни пережить все это пока не планирую. Я сделала только один вывод: маленький ребенок может быть совершенно непредсказуемым. С ним все интересно и ново.

Мало кто знает, но у Арзамасовой нет профессионального актерского образования. После школы она прямиком отправилась на продюсерский факультет, со словами: «Одно другому-то не противоречит! Во мне есть стержень, не сомневайтесь! Я пошла получать профессию». Тем не менее ее актерская карьера развивается огромными скачками.

— Я радуюсь моменту. Никогда ничего не планирую, не мечтаю сыграть какие-то роли. Потому что, мне кажется, эти мечты разрушительны. Я не люблю ощущения, что какая-то мечта не сбылась. В этом смысле лучше не мечтать, а просто радоваться всему хорошему, что тебе предлагает сегодняшний и завтрашний день.