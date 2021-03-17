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«Зубр Капитал» решила вложиться в украинский стартап

17.03.2021 15:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компания «Зубр Капитал» (Zubr Capital), которая управляет фондами прямых инвестиций, заявила об инвестировании средств в сервис 3DLook, создателями которого выступают украинские ИТ-предприниматели.

«Зубр Капитал» решила вложиться в украинский стартап

Решение об инвестировании в сервис 3DLook 6,5 млн долларов «Зубр Капитал» принял наряду с венчурными фондами Almaz Capital и TMT Investments, говорится в сообщении белорусской управляющей компании.

«Для Zubr Capital участие в сделке с 3DLook — важное событие, поскольку это одна из первых сделок для нас вне белорусского контура. Мы активно общаемся с компаниями из Прибалтики и Украины и готовы поддерживать команды, создающие передовые продукты для глобальных рынков», — прокомментировал сделку старший инвестиционный директор компании «Зубр Капитал» Константин Заполянский.

3DLook — компания — разработчик технологии сканирования человеческого тела по фото, созданная в 2016 году украинскими ИТ-предпринимателями. Запатентованная технология компании определяет параметры тела человека по двум фото с помощью компьютерного зрения и трехмерного статистического моделирования. Продукты компании помогают покупателям выбрать изделие нужного размера без необходимости примерки или ручных замеров.

Управляющая компания «Зубр Капитал» — первая на территории Беларуси компания, управляющая фондами прямых инвестиций, основана в 2010 году топ-менеджерами международного автомобильного холдинга «Атлант-М». Инвестирует в разные секторы белорусской экономики, включая телекоммуникации, информационные технологии, банковскую и финансовую сферы, производство товаров народного потребления, ретейл, товары длительного пользования, инновационные технологии.

В управлении «Зубр Капитала» два фонда: SMH (запущен в 2010 году) и Zubr Capital Fund I (в 2016 году). Генеральный директор компании — Олег Хусаенов.

 
 
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Компания «Зубр Капитал» (Zubr Capital), которая управляет фондами прямых инвестиций, заявила об инвестировании средств в сервис 3DLook, создателями которого выступают...
 
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