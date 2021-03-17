Политзаключенный Дмитрий Фурманов прекратил голодовку

Стало известно, что политзаключенный Дмитрий Фурманов, который содержится в СИЗО гродненской тюрьмы, 15 марта прекратил голодовку. Об этом сообщила его девушка Ольга Корякина после того, как утром 17 марта Дмитрия в СИЗО навестил адвокат.



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Голодовку прекратила и сама Корякина. Она голодала с 13 марта в знак солидарности с Дмитрием.

Фурманов объявил голодовку 11 марта, причиной стало его помещение в карцер на пять суток. Фурманов также протестовал против изменившегося к нему отношения в тюрьме: в течение последнего месяца его начали выводить за пределы камеры, в том числе на прогулку, в наручниках, как опасного преступника.

Задержали Фурманова в Гродно 29 мая 2020 года на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Его обвиняют по статье 342 УК (организация или подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок). Согласно обвинению, он вместе с Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем с 2019 года готовились к массовым беспорядкам, распространяли информацию об этом, искали людей, которые могли бы принять в них участие. Фурманову грозит до трех лет лишения свободы.

Ольга Корякина осенью прошлого года уехала от преследования в Литву. Ее судили за участие в митингах, вызвали в Следственный комитет. Она временно живет и работает в Вильнюсе, участвует там в акциях солидарности с Беларусью.