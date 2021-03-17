«От адвоката не требуется дословное произведение норм законодательства». Минюст о последних событиях

Источник материала: Onliner

В последнее время регулярно появляются сообщения о внеплановых аттестациях белорусских адвокатов. Сами юристы говорят, что в Минюст вызывают тех, кто занимался «политическими» делами и подписывал петиции. Также недавно стало известно, что на внеочередной «экзамен» скоро отправится известный адвокат Сергей Зикрацкий — из-за комментариев в СМИ. В Минюсте разъяснили Onliner, как и почему проходит переаттестация. Например, там даже оценивают «личные качества адвокатов».

Почему адвокатов вызывают на внеплановые «экзамены»?

Внеочередная аттестация проводится Квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь на основании соответствующего представления Министерства юстиции либо совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов в случае выявления фактов, свидетельствующих о недостаточной квалификации адвоката.

Вот причины, по которым адвокатов вызывают в комиссию:

выявление фактов ненадлежащего выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей;

поступление в течение календарного года двух и более обращений (жалоб) на действия (бездействие) адвоката, свидетельствующих о нарушении адвокатом законодательства, которые были в установленном порядке рассмотрены и признаны обоснованными.





В прошлом году Минюст провел плановую выборочную проверку деятельности Минской областной коллегии адвокатов по выполнению адвокатами лицензионных требований и условий осуществления адвокатской деятельности.

— В ходе проверки были установлены факты нарушения отдельными адвокатами Закона об адвокатуре, Правил профессиональной этики адвоката, выявлены нарушения при составлении правовых документов, договоров на оказание юридической помощи, ордеров. Выявленные в ходе проверки нарушения законодательства свидетельствуют о ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, что послужило основанием для проведения внеочередной аттестации, — пояснил начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Андрей Касперович.

Что из себя представляет аттестация? Нужно ли знать все нормы закона дословно?

По инструкции основные задачи аттестации адвокатов такие:

оценка знаний адвокатом законодательства;

соблюдение адвокатом законодательства об адвокатуре;

оценка деловых и личностных качеств адвоката;

определение возможности выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей в случае выявления фактов, свидетельствующих о его недостаточной квалификации.

Недавно в интервью Onliner не прошедшая переаттестацию адвокат Елена Шинкаревич рассказывала, что все из присутствующих 3 марта в Минюсте подписывали как минимум одну петицию. Также специалист отметила, что комиссия требует точного цитирования законодательства.

— Самое ужасное, что комиссия требует дословного ответа: любой отход от цитаты для нее означает неправильный ответ. (...) Спустя час после аттестации, когда все усваивается, ты понимаешь, что по сути ответил все верно, но не дословно, — говорила Елена.





О том, как проходит аттестация, рассказали и в Минюсте.

— В ходе проверки знаний от адвоката не требуется дословное произведение той или иной нормы законодательства. Адвокат, имеющий лицензию Министерства юстиции, которая подтверждает его право осуществлять на профессиональном уровне адвокатскую деятельность, должен обладать необходимыми знаниями законодательства Республики Беларусь и уметь ориентироваться в нем, — ответили в ведомстве и уточнили, что в ходе аттестации адвокат Елена Шинкаревич «показала низкий уровень знаний действующего законодательства, что свидетельствует о ее недостаточной квалификации».

На вопрос о том, действительно ли к внеочередной аттестации были привлечены только адвокаты, которые работали над «политическими» делами и подписывали петиции, касающиеся послевыборной ситуации в стране, в ведомстве ответили так: вызов на переаттестацию связан с прошлогодней проверкой, после которой выявились нарушения.

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Правозащитники опубликовали аудио, где, предположительно, председатель БРКА говорит о политизированности адвокатов

Но на днях лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» опубликовал , предположительно, аудио с конференции Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА). Правозащитники приводят несколько цитат, которые произносит голос на аудио:

«Что сделал Совет Минской городской коллегии адвокатов для поднятия престижа адвокатуры? Я считаю, что Совет сделал много. Мы ж постоянно и вместе с Белорусской республиканской коллегией адвокатов проводили мероприятия. И пытались внушить, остановить адвокатов от вот этих политических заявлений, политических лозунгов. И возможно, если бы не было вот этих мероприятий, то гораздо больше адвокатов вот как-то где-то по незнанию где-то, наверное, вот влезли бы в эту политику».





«Нам надо своими действиями показать о том, что мы в состоянии в своей корпорации, своем институте, разобраться и что мы в дальнейшем будем более строги и более требовательны к тем адвокатам, которые нарушают закон и которые там „лезут в политику“. Уважаемые коллеги, я прошу вас обратить на это внимание и вот как-то сделать соответствующие выводы, если кто-то их еще не сделал».

Onliner обратился в БРКА за комментарием по поводу этой записи. Как только мы получим ответ, он появится здесь.

Напомним, ранее квалификационная комиссия Минюста прекратила действие лицензий следующих адвокатов:

Александра Пыльченко (был защитником Максима Знака и Марии Колесниковой),

Людмилы Казак (защищала Марию Колесникову),

Михаила Кирилюка (входит в Координационный совет, был одним из защитников Юрия Воскресенского),

Максима Конона (был задержан по административной статье 23.34),

Константина Михеля (адвокат бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры»).