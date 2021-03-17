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Стань Хранителем Сусликов. В Беларуси появилась редкая вакансия

17.03.2021 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отменяйте все ярмарки вакансий, ничего лучше там все равно не предложат. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» на этот раз хочет нанять хранителя сусликов. (До этого, напомним, АПБ искала блогера для волков, не знаем, кто круче.) Этот человек должен быть смел, могуч, красив и желательно на велосипеде. Предстоит патрулировать поселения сусликов, нюхать с ними цветочек и отгонять тракторы.

Белорусского крапчатого суслика искали долго и упорно. И еще более упорно уничтожали. Формально он давно включен в национальную Красную книгу, но многие недавно вообще сомневались, что он существует: места обитания уничтожаются. В 2013-м так распахали последнюю известную ученым колонию.

Еще спустя семь лет люди из АПБ таки нашли 7 новых колоний зверьков — в Несвижском и Копыльском районах. Вот там и нужен человек, который будет присматривать за тем, что осталось.

Фотография: суслик нюхает цветок

Миссия с виду проста: каждый день объезжать на велосипеде или своей машине пять сусличьих колоний в окрестностях деревень Юшевичи, Затурья, Цагельня и Сейловичии, следить за состоянием. Если угрожает распашка или что-то еще (год назад в Копыльском районе колонию просто завалили навозом) — бить в большой колокол. Говорят, работа будет занимать не более двух часов в день.

Работодатели перечисляют требования, без которых немыслимо представить человека, имеющего дело с сусликами: инициативность, умение анализировать информацию, мощные коммуникативные навыки...

Сколько платят? В заявке написано, что «от 200 рублей» в зависимости от результатов собеседования. Короткую автобиографию надо до 24 марта прислать директору АПБ Александру Винчевскому на vintchevski@ptushki.org. Обязательно напишите, почему вы подходите лучше всех.

— За 1,5 года АПБ и Национальной академии наук Беларуси до сих пор не удалось получить охранный статус для четырех колоний суслика в Несвижском районе, — объясняет директор организации. — Но так как этот вид находится под формальной охраной, хотя его местообитание — нет, мы считаем, что хранитель сможет предотвратить уничтожение этих последних колоний, пока они не получат охранную грамоту.

А тех, кто тоже переживает за белорусских сусликов, АПБ просит сделать пожертвование на зарплату хранителю.

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Отменяйте все ярмарки вакансий, ничего лучше там все равно не предложат. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» на этот раз хочет нанять хранителя сусликов. (До этого,...
 
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