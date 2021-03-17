Главврач Молодечненской ЦРБ подтвердила смерть пациентки во время визита Лукашенко

Источник материала: АФН

Главный врач Молодечненской центральной райбольницы Дарья Колядич подтвердила, что во время визита в больницу Александра Лукашенко умерла пациентка, однако опровергла сведения, что охрана Лукашенко не пропустила к умирающей врача-реаниматолога.

Информацию о трагическом инциденте сообщил накануне телеграм-канал «Белые халаты». В сообщении говорилось, что «практически весь персонал был насильно, под контролем "силовиков", изолирован по кабинетам без права перемещения по больнице, что привело к трагическому эпизоду: в отделении кардиологии возникла экстренная ситуация, срочно вызвали реаниматолога. Доктора не пропустили силовики. В таких ситуациях счет может идти на минуты. К сожалению, пациента спасти не удалось».

Главврач Молодечненской ЦРБ Дарья Колядич в комментарии для Млын.by подтвердила, что «действительно 12 марта в больнице от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца, скончалась родственница одной из наших медработниц», передает БелаПАН.

«Пациентка проходила лечение в кардиологическом корпусе больницы. Когда пациентке стало плохо, на помощь кардиологической бригаде пришел реаниматолог, который дежурил в этом корпусе. Несмотря на все усилия специалистов, пациентку спасти не удалось. К сожалению, люди умирают в больницах и время не выбирают», — рассказала Колядич.

По ее словам, информация в сообщении «Белых халатов» основана на слухах, «извращена и подана специально для нагнетания реальной ситуации».

«В нашей больнице создано несколько реанимационных бригад. И бегать из корпуса в корпус — это не профессионально. Реаниматолог из корпуса № 3 (где проходило мероприятие) и не должен был бежать в кардиологический корпус», — подчеркнула главврач.

Насколько «извращена и специально подана» информация «Белыми халатами», каждый может решить самостоятельно, сравнив писание подготовки приезда Лукашенко на этот объект с аналогичными рабочими поездками:

«Начнем издалека: за несколько дней до приезда непрезидента, ЦРБ «трясли» комиссии, посещали министры, мэры, областная санстанция и облздрав.

Корпуса больницы экстренно красили, шифер на крыше чистили, асфальт латали, т.е., сразу деньги нашлись на все, что требовало ремонта не один месяц, а то и год. По итогу залепили наспех, топорно и только видимые изъяны.

Территорию больницы проверяли из СБП, лазали по чердакам, ходили с собаками. Начальство по указке сверху работало с персоналом, дескать, никому никуда не высовываться, сидеть тихо, в этот день никаких приемов пациентов. Скорая везла всех больных в другие учреждения, в поликлинику дали команду больных не направлять, «всё равно никого не пропустят».

Сотрудников из числа «неблагонадежных» вообще велено было в этот день на работу не пускать. Дошло до того, что в одном отделении единственного врача отправили в командировку, и отделение осталось без специалиста.

За день до визита подъезд к больнице был перекрыт, утром в пятницу приехал бус с «силовиками», штук 60, которые разошлись по корпусам. Из-за метели с 06.00. утра ездил трактор, неустанно чистя снег и посыпая песочком видимые поверхности.

Нам сообщили, что практически весь персонал был насильно, под контролем «силовиков», изолирован по кабинетам без права перемещения по больнице, что привело к трагическому эпизоду: в отделении кардиологии возникла экстренная ситуация, срочно вызвали реаниматолога. Доктора не пропустили «силовики». В таких ситуациях счёт может идти на минуты. К сожалению, пациента спасти не удалось.