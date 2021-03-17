|
ЕС впервые за три десятилетия вводит санкции против чиновников Китая
Источник материала: Хартия'97
ЕС впервые за три десятилетия вводит санкции против чиновников Китая
Решение принято из-за нарушения Пекином прав человека.
В среду Евросоюз согласился внести китайских чиновников в черный список за нарушение прав человека - это первые санкции против Пекина после эмбарго ЕС на поставки оружия в 1989 году из-за событий на площади Тяньаньмэнь.
О санкциях агентство Reuters узнало от двух дипломатических источников, сообщает
Послы ЕС в рамках нового санкционного механизма по защите прав человека утвердили запрет на поездки и замораживание активов четырех китайских лиц, а также санкции в отношении одной организации из Китая.
Имена лиц не будут обнародованы до официального утверждения министрами иностранных дел ЕС 22 марта.
«Принято ограничительные меры через серьезные нарушения прав человека», - сказал один дипломат из ЕС.
По словам дипломатов, китайские чиновники обвинены в нарушении прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в Китае.
По их словам, этот шаг отражает глубокое беспокойство по поводу положения уйгуров в Европе, США и Канаде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение принято из-за нарушения Пекином прав человека.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)