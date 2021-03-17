Источник материала: Хартия'97

«Эти ребята не дружат с головой»: как в РФ нашли офицера ФСБ из «группы отравителей Навального» 17.03.2021, 15:00

Чекисты оставили множество «следов».

Один из фигурантов дела Азата Мифтахова и «Народной самообороны» обнаружил в материалах дела справку-меморандум ФСБ, из которой следует, что чекисты его искали с помощью интервью в СМИ и читали его телеграм-канал. Причем занимался этим высокопоставленный сотрудник ведомства из расследования об отравлении Алексея Навального и других оппозиционеров, пишет «МБХ медиа» .

Политэмигрант и анархист Святослав Речкалов в своем телеграм-канале «Бомжи в Париже» опубликовал меморандум проведенных в отношении него оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) ФСБ. Документ датирован 2019 годом. Из него следует, что чекисты пытались установить местонахождение Речкалова в период расследования уголовного дела, возбужденного из-за разбитого окна в офисе «Единой России» в Москве. Впоследствии по этому делу был осужден к реальному сроку аспирант МГУ Азат Мифтахов, а еще два фигуранта получили условные сроки. Речкалова в спецслужбе считают одним из лидеров российских анархистов и уверены в его причастности к «делу о разбитом окне».

Меморандум подготовлен заместителем начальника Управления по защите конституционного строя 2-й службы ФСБ России Романом Мезенцевым. Он пишет, что спецслужба провела серьезную работу по поиску Речкалова в рамках ОРМ «Наведение справок». В ходе этой работы Мезенцев, как следует из документа, посмотрел интервью Речкалова на телеканале «Дождь», которое тот дал журналисту Олегу Кашину. Из интервью полковник Мезенцев узнал, что Речкалов «является анархистом, политбеженцем, сторонником анархо-объединения «Народная самооборона».

Но на этом ОРМ не заканчиваются. Также, говорится в документе, полковник Мезенцев установил, что Речкалов администрирует телеграм-канал «Бомжи в Париже». Ознакомившись с контентом, сотрудник ФСБ приходит к выводу: «В настоящее время Речкалов С.В. проживает в одном из мест притяжения леворадикалов в г. Париж». Чуть дальше полковник Мезенцев резюмирует: «В соответствии с полученными данными Речкалов С.В. не планирует возвращаться на территорию Российской Федерации».

Святослав Речкалов в беседе с «МБХ медиа» рассказал, что справка-меморандум за подписью полковница Мезенцева находилась в материалах дела «Народной самообороны». «Власти говорят, что это обычное уголовное дело и никаких политических преследований там нет, однако тогда непонятно, каким боком к обычному уголовному делу по хулиганству [относится] ФСБ, и почему местонахождение подозреваемого в хулиганстве устанавливает служба защиты конституционного строя».

Когда Речкалов увидел этот документ, то «просто посмеялся с того, что оперативно розыскные мероприятия заключаются в чтении моего телеграм-канала». Потом он обратил внимание, что это оперативно-розыскные мероприятие ФСБ, с участием полковника, «и стало совсем смешно от того, какой ерундой занимаются офицеры ФСБ».

«Просто понимаешь, что эти ребята не дружат с головой, и стреляют из пушек по воробьям. При том, что это не первое подобное проявление такой неадекватной реакции, — говорит Святослав Речкалов. — Ну, например, когда спецназ СОБР штурмует квартиры простых активистов, не каких-то террористов, это было из того же разряда. Или когда судмедэксперты снимали отпечатки пальцев с листовок «Народной Самообороны» в Белгороде, и по ним находили расклеивающего их. Или когда ФСБ и МВД проводили массовые допросы людей, подписанных на наш паблик «ВКонтакте». Теперь вот это. Все эти меры абсолютно неадекватны».

Автор справки-меморандума полковник ФСБ Роман Мезенцев стал широко известен в России после публикации совместного расследования The Insider и Bellingcat. В нем утверждается, что группа сотрудников ФСБ проводит операции по отравлению российских оппозиционных деятелей, активистов и журналистов. Роман Мезенцев фигурирует в части расследования, посвященной отравлению Владимира Кара-Мурзы.

«Самый высокопоставленный офицер ФСБ из тех, кто путешествовал в составе бригады отравителей вслед за своими жертвами», — характеризует его The Insider. В расследовании говорится и о том, что за несколько дней до начала операции по отравлению политика Алексея Навального полковник Мезенцев созванивался с замначальника НИИ-2 ФСБ Макшаковым. The Insider полагает, что Мезенцев от 2-й службы курировал отравления.

Анархист Святослав Речкалов на вопрос, как он относится к тому, что «наведением справок» о нем занимался Роман Мезенцев, ответил: «Не знаю, если честно, как реагировать на это».