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Стратегия жирного слона

17.03.2021 15:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стратегия жирного слона

  • Антон Орехъ
  • 17.03.2021, 14:50
Стратегия жирного слона
Антон Орехъ

Российское осударство взялось за благородное, но непосильное дело.

Я бы, конечно, пригляделся повнимательнее к таблице умножения и алфавиту. Борьбу за правильное просвещение надо начинать с азов. Мало ли, чему научат под видом дважды два и «мама мыла раму».

Российское государство взялось за благородное, но непосильное дело. Ему надо остановить прогресс и вернуть нас к лучине и слюдяным оконцам — поэтому оно борется с интернетом. Государству надо, чтобы мы вместо имени и фамилии могли поставить только крестик — а что еще требуется, если крестика вполне достаточно в нужной графе избирательного бюллетеня?

Нынче всякое мракобесие принято связывать с выборами. Хотя напихать в урну пачки заранее подготовленных бумажек и подправить цифры в протоколах можно вообще без всяких дополнительных вложений — технология отработана годами. Выборы — это сиюминутная затея. Государство же ведет стратегию, запуская в очень маленькую посудную лавку очень жирного слона — и топчет всё вокруг без разбора.

Нет, оно не будет тотально контролировать курсы вязания, вебинары садоводов и собрания филателистов. Но государство хочет иметь такую возможность. Ему чужды тонкие настройки, ему лень прописывать каждый отдельный случай. Оно просто для начала запрещает всё сразу, а вы потом будете ходить к нему все по очереди за разрешениями. Заодно и чиновникам работа по душе найдется, и денежка к их ладошкам прилипать станет веселее — ведь куда проще дать рубль, чтобы ускорить процесс, чем ждать месяцами все эти справки, верно?

Но, конечно, новенький страшненький закон дает и хороший плацдарм для импровизаций. Когда любую деятельность любого сомнительного гражданина можно подвести под очередную статью, чтобы признать эту деятельность политической, нежелательной или записать данного гражданина в иностранные агенты.

Так что ждем в скором времени как минимум новых штрафов за незаконное просвещение. И уже сейчас понятно, что исторических, политологических, философических вопросов лучше не касаться вообще. Так что правильнее сосредоточиться на курсах вязания, вебинарах садоводов и собраниях филателистов, когда собрания снова разрешат.

Впрочем, один мой мимолетный знакомый собирал марки Третьего рейха. Вот с такими делами я бы тоже рекомендовал настоятельно завязывать. Потому что тут аккурат закон об оскорблении ветеранов подтянулся.

Антон Орехъ, Telegram

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