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В Израиле обнаружили свитки с древнейшими библейскими текстами в мире

17.03.2021 15:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Израиле обнаружили свитки с древнейшими библейскими текстами в мире

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  • 17.03.2021, 14:39
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В Израиле обнаружили свитки с древнейшими библейскими текстами в мире

Артефактам удалось сохраниться почти что в первозданном виде.

Археологи в Израиле обнаружили древние манускрипты в «пещере ужасов», что расположена на востоке страны, недалеко от границы с Иорданией. Ученые отнесли находку к так называемой коллекции «Свитков Мертвого моря» — это серия древнейших сохранившихся библейских текстов, созданных, по мнению археологов, около 2 тыс. лет назад и содержащих выдержки из книг пророков Захарии и Наума, написанные на греческом языке, пишет телеканал «Дождь».

Помимо свитков, в пещере также обнаружили скелет ребенка, погибшего, предположительно, около 6 тысяч лет назад, а также древнейшую в мире корзину — ей, по оценкам ученых, более 10 тыс. лет. Артефактам удалось сохраниться почти что в первозданном виде благодаря засушливому климату, считают археологи.

Впервые «свитки Мертвого моря» обнаружили в 1947 году в пещерах Кумрана и в пещерах Вади-Мураббаат, а также в других пещерах Иудейской пустыни и в Масаде. Ученые-библеисты отмечают, что эти тексты сыграли большую роль для развития науки и значительно расширили познания о тексте Ветхого Завета.

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Артефактам удалось сохраниться почти что в первозданном виде.
 
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