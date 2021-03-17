Источник материала: Хартия'97

Байден публично назвал Путина убийцей 10 17.03.2021, 14:37

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Джо БАйден

Президент США заявил, что глава Кремля заплатит за все.

Президент США Джо Байден считает российского правителя Владимира Путина убийцей. убийцей. В интервью ABC News сказала, что глава Кремля заплатит за вмешательство в американские выборы.

Байден рассказал, что предупредил Путина о потенциальной реакции на вмешательство в выборы во время телефонного звонка в конце января.

Главное разведывательное управление США во вторник опубликовало рассекреченный отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в результате которого президент России Владимир Путин руководил радикальными усилиями, направленными на "очернение" кандидатуры Байдена.

"Он заплатит цену", - сказал Байден. "У нас был долгий разговор, он и я, я знаю его относительно хорошо. Разговор начался, я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я узнаю (что вы вмешивались в выборы), то будьте готовы".

Журналист спросил Байдена: "Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?”.

"Ммм... хм, я думаю, что да", - ответил Байден.

Перед этим разведка США рассекретила данные о вмешательстве России в выборы в США.

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