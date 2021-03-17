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Большинство украинцев назвали Зеленского некомпетентным

17.03.2021 15:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Большинство украинцев назвали Зеленского некомпетентным

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  • 17.03.2021, 14:24
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Большинство украинцев назвали Зеленского некомпетентным
Владимир Зеленский

Появились результаты опроса.

Президент Украины Владимир Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции у 39% украинцев, свидетельствуют данные опроса «Центра Разумкова», пишет «Новое время».

Данные опроса показали, что положительные эмоции по отношению к Зеленскому испытывают 18,5% респондентов, 26% в равной степени негативные и позитивные, а 13% сказали, что он не вызывает каких-либо эмоций.

47% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 18% считают, что соответствуют, а 29% - что соответствуют и не соответствуют, в равной степени.

Давая оценку, владеет ли Зеленский достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть президентом Украины, по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает «профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют», а самый высокий — что он «обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью), 58% опрошенных выбирают баллы «1» или «2», соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 16% - баллы «4» или «5», которые отвечают высоким оценкам опыта и компетентности.

44% опрошенных оценивают результаты деятельности Зеленского на посту президента преимущественно отрицательно, 15% - преимущественно положительно, а 37% отмечают, что есть как негативные, так и позитивные результаты.

От дальнейшей деятельности Зеленского на посту президента у 41% респондентов ожидания являются преимущественно негативными, у 19% - преимущественно положительными, 30% опрошенных считают, что будут как негативные, так и позитивные результаты.

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