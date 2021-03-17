Белорусские легкоатлеты готовятся к ОИ-2021 в Токио

Источник материала: Sputnik Беларусь

На данный момент на счету белорусских атлетов 18 лицензий на Олимпиаду в Токио. В начале марта в Польше прошел чемпионат Европы в помещении, в нем приняли участие 22 белорусских спортсмена. Золото континентального форума завоевал прыгун в высоту Максим Недосеков , а бронзовую награду принесла прыгунья с шестом Ирина Жук. Сейчас спортсмены активно готовятся к главному старту четырехлетия.

Подробнее о подготовке к Играм и планах на Олимпиаду расскажут:

главный тренер национальной команды по легкой атлетике, заместитель председателя БФЛА Юрий МОИСЕВИЧ;

заместитель председателя БФЛА, исполнительный директор Мария КОЛОСОВСКАЯ;

член национальной команды Максим НЕДОСЕКОВ (прыжок в высоту);

член национальной команды Анастасия МИРОНЧИК-ИВАНОВА (прыжок в длину и тройной прыжок).

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 18 марта, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.