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Белорусские легкоатлеты готовятся к ОИ-2021 в Токио

17.03.2021 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На данный момент на счету белорусских атлетов 18 лицензий на Олимпиаду в Токио. В начале марта в Польше прошел чемпионат Европы в помещении, в нем приняли участие 22 белорусских спортсмена. Золото континентального форума завоевал прыгун в высоту Максим Недосеков, а бронзовую награду принесла прыгунья с шестом Ирина Жук. Сейчас спортсмены активно готовятся к главному старту четырехлетия.

Подробнее о подготовке к Играм и планах на Олимпиаду расскажут:

  • главный тренер национальной команды по легкой атлетике, заместитель председателя БФЛА Юрий МОИСЕВИЧ;
  • заместитель председателя БФЛА, исполнительный директор Мария КОЛОСОВСКАЯ;
  • член национальной команды Максим НЕДОСЕКОВ (прыжок в высоту);
  • член национальной команды Анастасия МИРОНЧИК-ИВАНОВА (прыжок в длину и тройной прыжок).

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 18 марта, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В четверг, 18 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-пресс-конференция представителей Белорусской федерации легкой атлетики и...
 
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