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Белорусские легкоатлеты готовятся к ОИ-2021 в Токио
17.03.2021 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На данный момент на счету белорусских атлетов 18 лицензий на Олимпиаду в Токио. В начале марта в Польше прошел чемпионат Европы в помещении, в нем приняли участие 22 белорусских спортсмена. Золото континентального форума
Подробнее о подготовке к Играм и планах на Олимпиаду расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 18 марта, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В четверг, 18 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-пресс-конференция представителей Белорусской федерации легкой атлетики и...
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