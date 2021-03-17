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Высшее образование дорожает: вузы подняли расценки на обучение
17.03.2021 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Стоимость обучения вырастет в нескольких белорусских вузах. Sputnik Беларусь выяснил, как сильно подорожает высшее образование в ведущих высших учебных заведениях страны.
"Стоимость за обучение в БГУ будет скорректирована в связи с возросшими затратами на оплату труда, коммунальные и иные расходы", - рассказали в пресс-службе БГУ.
Дополнительной информации о том, насколько изменится стоимость за обучение, в вузе пока не предоставляют.
В пресс-службе БГПУ также подтвердили рост расценок на получение высшего образования на платной основе.
Изменится ли стоимость обучения в БНТУ, в университете пообещали сообщить позднее через официальный сайт вуза.
В прошлый раз цены на обучение в БГУ менялись в марте 2020 года. Помимо главного вуза страны цены подняли БГЭУ, БНТУ и ряд региональных вузов.
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В Министерстве образования подтвердили рост стоимости обучения в отдельных вузах и отметили, что каждое учебное заведение самостоятельно принимало решение по...
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