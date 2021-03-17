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Эксперт: Лукашенко возьмет напрокат Терешкову, чтобы удержаться у власти

17.03.2021 15:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт: Лукашенко возьмет напрокат Терешкову, чтобы удержаться у власти
Фото: tass.ru
15 марта Александр Лукашенко провел встречу с членами Конституционной комиссии и поставил им задачу «организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок основного закона».

В состав комиссии вошли 34 человека: в основном чиновники, но есть там и такие персонажи как паралимпиец Алексей Талай, политолог Александр Шпаковский, политик Юрий Воскресенский, режиссер Александр Ефремов.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что проект новой Конституции могут разработать до конца года, а затем вынести на референдум в начале 2022-го.

UDF поинтересовался у экспертов: в чем, по их мнению, заключается замысел Лукашенко.

«Лукашенко попытается обойтись без референдума»


Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что руководителя Беларуси настойчиво подталкивают из Москвы.

Эксперт: Лукашенко возьмет напрокат Терешкову, чтобы удержаться у власти

Фото: racyja.com

«Россия больше не будет оказывать Лукашенко никакой помощи, пока он не начнет выполнять свои обещания. А они, видимо, заключаются в проведении конституционной реформы и создании пророссийских политических сил, которые позволят Москве влиять на ситуацию в Беларуси, обходясь без Лукашенко», – сказал Корнеенко.


Дойдет ли дело до проведения референдума?

«Уверен, что Лукашенко сейчас опасается любых электоральных кампаний, в том числе и референдума. Там могут произойти совершенно непредвиденные для него события. Поэтому я думаю, что Лукашенко изберет другой сценарий. Образно говоря, возьмет напрокат Терешкову, которая предложила обнулить президентские сроки Путина после вступления в силу обновленной российской Конституции. Лукашенко попытается какими-то способами обойтись без референдума», – считает Корнеенко.


Он напомнил, что Путину в России это удалось: плебисцит подменили «Общероссийским голосованием», статус которого вызывал вопросы и которое прошло с многочисленными нарушениями.

Лукашенко не дал наставлений членам Конституционной комиссии по содержанию их работы: есть ли вообще у него конкретный план на этот счет?

«Это больше похоже на игру, на имитацию, чем на реальный процесс. Лукашенко в силу своей сути и характера ничего серьезного в рамках конституционной реформы предлагать не может, желая любым способом остаться у власти», – полагает Корнеенко.


Состав Конституционной комиссии он сравнил с «прислугой».

«Даже по официальным данным на президентских выборах за Лукашенко не голосовало 20% избирателей. Так где на Всебелорусском народном собрании или в Конституционной комиссии оппозиционеры, представляющие эту часть населения? Их там нет, там Шпаковские», – отметил Корнеенко.


«Создание Конституционной комиссии рассчитано на успокоение общественного мнения»



Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF отметил, что Лукашенко имитирует процесс по конституционной реформе.

Эксперт: Лукашенко возьмет напрокат Терешкову, чтобы удержаться у власти

Фото: belgazeta.by

«Создание Конституционной комиссии рассчитано на успокоение общественного мнения: дескать, все идет по плану, движемся к каким-то переменам. Но настораживают комментарии после заседания этой комиссии: дескать, теперешняя Конституция у нас хорошая, не стоит ее серьезно менять, достаточно мелких поправок. Если с таким настроением будут относиться к предстоящей работе, то уж лучше было бы ее и не начинать. Видно, что в комиссию подбирались люди по принципу преданности», – сказал Гончарик.


При этом считает, что власти могут решиться на проведение референдума.

«Но вопрос, с чем власти выйдут на этот референдум? Если предложат незначительные поправки, то это будет просто затяжкой времени вместо назревших крупных решений (смены власти). Это будет просто демонстрация: дескать, мы выполняем обещания», – считает Гончарик.


Смогут ли власти добиться нужных для себя результатов голосования на референдуме?

«Многое зависит от того, какие именно изменения будут предложены гражданам. А также от того, как будут на этот раз считать голоса. Власти могут столкнуться с саботажем, по их мнению, со стороны многих избирательных комиссий, где не пожелают больше участвовать в фальсификациях», – полагает Гончарик.
 
 
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