Эксперт: Лукашенко возьмет напрокат Терешкову, чтобы удержаться у власти

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«Лукашенко попытается обойтись без референдума»





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«Россия больше не будет оказывать Лукашенко никакой помощи, пока он не начнет выполнять свои обещания. А они, видимо, заключаются в проведении конституционной реформы и создании пророссийских политических сил, которые позволят Москве влиять на ситуацию в Беларуси, обходясь без Лукашенко», – сказал Корнеенко.

«Уверен, что Лукашенко сейчас опасается любых электоральных кампаний, в том числе и референдума. Там могут произойти совершенно непредвиденные для него события. Поэтому я думаю, что Лукашенко изберет другой сценарий. Образно говоря, возьмет напрокат Терешкову, которая предложила обнулить президентские сроки Путина после вступления в силу обновленной российской Конституции. Лукашенко попытается какими-то способами обойтись без референдума», – считает Корнеенко.

«Это больше похоже на игру, на имитацию, чем на реальный процесс. Лукашенко в силу своей сути и характера ничего серьезного в рамках конституционной реформы предлагать не может, желая любым способом остаться у власти», – полагает Корнеенко.

«Даже по официальным данным на президентских выборах за Лукашенко не голосовало 20% избирателей. Так где на Всебелорусском народном собрании или в Конституционной комиссии оппозиционеры, представляющие эту часть населения? Их там нет, там Шпаковские», – отметил Корнеенко.

«Создание Конституционной комиссии рассчитано на успокоение общественного мнения»





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«Создание Конституционной комиссии рассчитано на успокоение общественного мнения: дескать, все идет по плану, движемся к каким-то переменам. Но настораживают комментарии после заседания этой комиссии: дескать, теперешняя Конституция у нас хорошая, не стоит ее серьезно менять, достаточно мелких поправок. Если с таким настроением будут относиться к предстоящей работе, то уж лучше было бы ее и не начинать. Видно, что в комиссию подбирались люди по принципу преданности», – сказал Гончарик.

«Но вопрос, с чем власти выйдут на этот референдум? Если предложат незначительные поправки, то это будет просто затяжкой времени вместо назревших крупных решений (смены власти). Это будет просто демонстрация: дескать, мы выполняем обещания», – считает Гончарик.

«Многое зависит от того, какие именно изменения будут предложены гражданам. А также от того, как будут на этот раз считать голоса. Власти могут столкнуться с саботажем, по их мнению, со стороны многих избирательных комиссий, где не пожелают больше участвовать в фальсификациях», – полагает Гончарик.

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