Дела семейные. Комиссию, отозвавшую лицензию у адвоката Максима Конана, возглавляет его тесть

Источник материала: Салiдарнасць

Зять председателя квалификационной комиссии по адвокатуре остался без лицензии.

Народная воля поинтересовалась у Максима Конана, намерен ли он обжаловать решение Минюста и как это отразилось на их семейных отношениях?





Максим Конан

– Правда, что председатель квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности – ваш тесть?

– По поводу Старовойтова скажу честно: эта информация секрет Полишинеля. Да, он является отцом моей супруги. Не знаю, стоит ли об этом писать…

Я на эти обстоятельства не обращаю внимания, просто хочу отметить, что конкретно по моему вопросу он участия в заседании комиссии не принимал. Когда рассматривали мой вопрос, возглавлял комиссию Виктор Иванович Чайчиц – он является заместителем председателя этой комиссии.

– А Старовойтов взял самоотвод?

– Да. Но даже если бы он там присутствовал, я все равно бы ему отвод не заявлял.





Николай Старовойтов. Фото Минюста

– На ваших семейных отношениях эта ситуация не сказалась?

– Нет. Все решения мы принимаем вместе с супругой, а товарищ Старовойтов никакого участия в этом не принимает.

– А вы можете остаться работать в бюро?

– Имеется положение БРКА, запрещающее адвокату, уволенному по дискредитирующим обстоятельствам (а формально мое увольнение звучит именно так), работать, в том числе в должности помощника адвоката. Поэтому иное участие в работе бюро, наверное, невозможно. Быть секретарем, помощником руководителя – это совершено не то.

– Лицензии лишают навсегда или есть какие-то сроки, после которых ее можно вернуть?

– В той формулировке, в которой лицензии лишили меня и моих коллег, действие лицензии прекращено на три года. Снова стать адвокатом можно не раньше, чем через три года. Но вначале нужно будет по-новому пройти стажировку, сдать экзамен, и только после этого снова можно будет стать адвокатом.

Напомним, в октябре суд Октябрьского района присудил Олегу Конону 12 суток ареста якобы за участие в несанкционированном митинге возле городского пляжа в Браславе. Об этом адвокат узнал из писем, которые его родственник обнаружил в почтовом ящике по месту его регистрации, где адвокат не живет.

«Конон написал объяснительную в Минскую коллегию адвокатов, пояснив, что в Браславе он не участвовал в митингах, а ездил туда по поручению клиента, – сообщал TUT.BY. – 12 суток Максим Конон отсидел в ноябре. В сентябре Максим Конон выступил на встрече, которую проводил депутат Валерий Воронецкий со своими избирателями. Тогда юрист заявил, что недостаточно возбудить дело за превышение власти и служебных полномочий, должно быть возбуждено дело по статье, по которой у нас никогда еще не было дел, – статья 128 Уголовного кодекса – преступления против безопасности человечества, поскольку речь идет о пытках из политических соображений».

P.S. Как сообщил Минюст, действие лицензий на право осуществления адвокатской деятельности, выданных Людмиле Казак, Михаилу Кирилюку, Максиму Конону и Константину Михелю, прекращено с 24 февраля.