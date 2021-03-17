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Под Осиповичами «Нива» протаранила школьный автобус: один человек погиб, три пострадали

17.03.2021 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Осиповичами «Нива» столкнулась со школьным автобусом. В аварии один человек погиб, еще три получили травмы, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось утром 17 марта на 3-м километре трассы Осиповичи — Дараганово. Здесь ВАЗ-2121, которым управлял 55-летний водитель, выехал на встречку и врезался в автобус ПАЗ.

В результате ДТП 51-летний пассажир автомобиля, ехавший на переднем сиденье, от полученных травм умер. Водитель и еще два пассажира были госпитализированы. Из салона авто их доставали спасатели.


Водитель и четверо взрослых пассажиров автобуса в аварии не пострадали. Известно, что автобус ехал по маршруту за детьми.

По предварительной информации, водитель «Нивы» не справился с управлением в районе опасного поворота: на встречку он выехал в районе действия знаков «Опасные повороты» и «Аварийно-опасный участок». Более того, второй знак информировал о возможном опрокидывании.

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