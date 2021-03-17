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Биржа: доллар подскочил на торгах 17 марта

17.03.2021 15:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.

Биржа: доллар подскочил на торгах 17 марта

Доллар вырос на 0,0053 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5971 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0002 пункта — 3,0896 белорусского рубля.

Российский рубль упал на 0,0005 пункта — 3,5535 белорусского рубля за 100 российских.

 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
 
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