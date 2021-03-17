|
Биржа: доллар подскочил на торгах 17 марта
Источник материала: Навiны
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
Доллар вырос на 0,0053 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5971 белорусского рубля.
Евро снизился на 0,0002 пункта — 3,0896 белорусского рубля.
Российский рубль упал на 0,0005 пункта — 3,5535 белорусского рубля за 100 российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)