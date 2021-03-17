ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неофициально: задержан известный бизнесмен Юрий Чиж

17.03.2021 15:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По неподтвержденной информации, 15 марта задержан известный бизнесмен, владелец компании «Трайпл» Юрий Чиж.

Неофициально: задержан известный бизнесмен Юрий Чиж

«Одновременно с Юрием Чижом были задержаны руководители нескольких компаний, которые оставались у бизнесмена после разгрома его империи, — сообщает nn.by. — Претензии у силовиков возникли к топ-менеджменту «Кварцмелпрома» — предприятия в Малоритском районе, которое обеспечивало мелом Березовский завод стройматериалов, также принадлежащий Чижу. Кроме того, будто бы задержан кто-то из руководителей агрокомплекса «Данпрод» — предприятия в Воложинском районе, которое специализируется на производстве свинины. Наконец, пришли и в «Нефтехимтрейдинг» — один из последних бизнесов Чижа, который еще успешно продолжал работать. Эту сеть из 11 АЗС, три из которых находятся в Минске, месяц назад лишили лицензии на реализацию топлива».

По данным издания, смысл дела перекликается с уголовным делом против Чижа 2016 года, когда его задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Тогда дело до суда не дошло, так как бизнесмен признал вину и возместил ущерб.

В правоохранительных органах БелаПАН не смогли подтвердить информацию о задержании Чижа.

Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович заявил, что у него нет никакой информации относительно Чижа. «Если это наше, то будет опубликовано на наших официальных ресурсах», — уточнил он.

Никакой информации нет и у пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Официальный представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон ответил: «Мы его не задерживали».

Представитель КГБ Андрей Ярош не отвечает на звонки.

Юрий Чиж, который некогда возглавлял рейтинг влиятельных бизнесменов Беларуси и входил в ближайший круг Александра Лукашенко, был задержан в марте 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. В КГБ заявляли, что сумма ущерба составляла около 12 млн долларов. Вместе с Чижом тогда были задержаны еще пять человек. Полгода Чиж находился в СИЗО КГБ, затем ему изменили меру пресечения.

В настоящее время в Экономическом суде Минска рассматривается дело о банкротстве компании «Трайпл». Пока кредиторы не приняли решения «как о ликвидации, так и о санации» компании, сейчас назначена финансово-экономическая экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По неподтвержденной информации, 15 марта задержан известный бизнесмен, владелец компании «Трайпл» Юрий Чиж.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Лукашенко возьмет напрокат Терешкову, чтобы удержаться у власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by