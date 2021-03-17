|
Неофициально: задержан известный бизнесмен Юрий Чиж
Источник материала: Навiны
По неподтвержденной информации, 15 марта задержан известный бизнесмен, владелец компании «Трайпл» Юрий Чиж.
«Одновременно с Юрием Чижом были задержаны руководители нескольких компаний, которые оставались у бизнесмена после разгрома его империи, — сообщает
По данным издания, смысл дела перекликается с уголовным делом против Чижа 2016 года, когда его задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Тогда дело до суда не дошло, так как бизнесмен признал вину и возместил ущерб.
В правоохранительных органах БелаПАН не смогли подтвердить информацию о задержании Чижа.
Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович заявил, что у него нет никакой информации относительно Чижа. «Если это наше, то будет опубликовано на наших официальных ресурсах», — уточнил он.
Никакой информации нет и у пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Официальный представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон ответил: «Мы его не задерживали».
Представитель КГБ Андрей Ярош не отвечает на звонки.
Юрий Чиж, который некогда возглавлял рейтинг влиятельных бизнесменов Беларуси и входил в ближайший круг Александра Лукашенко, был задержан в марте 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. В КГБ заявляли, что сумма ущерба составляла около 12 млн долларов. Вместе с Чижом тогда были задержаны еще пять человек. Полгода Чиж находился в СИЗО КГБ, затем ему изменили меру пресечения.
В настоящее время в Экономическом суде Минска рассматривается дело о банкротстве компании «Трайпл». Пока кредиторы не приняли решения «как о ликвидации, так и о санации» компании, сейчас назначена финансово-экономическая экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По неподтвержденной информации, 15 марта задержан известный бизнесмен, владелец компании «Трайпл» Юрий Чиж.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)