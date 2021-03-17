Неофициально: задержан известный бизнесмен Юрий Чиж

По неподтвержденной информации, 15 марта задержан известный бизнесмен, владелец компании «Трайпл» Юрий Чиж.





«Одновременно с Юрием Чижом были задержаны руководители нескольких компаний, которые оставались у бизнесмена после разгрома его империи, — сообщает nn.by . — Претензии у силовиков возникли к топ-менеджменту «Кварцмелпрома» — предприятия в Малоритском районе, которое обеспечивало мелом Березовский завод стройматериалов, также принадлежащий Чижу. Кроме того, будто бы задержан кто-то из руководителей агрокомплекса «Данпрод» — предприятия в Воложинском районе, которое специализируется на производстве свинины. Наконец, пришли и в «Нефтехимтрейдинг» — один из последних бизнесов Чижа, который еще успешно продолжал работать. Эту сеть из 11 АЗС, три из которых находятся в Минске, месяц назад лишили лицензии на реализацию топлива».

По данным издания, смысл дела перекликается с уголовным делом против Чижа 2016 года, когда его задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Тогда дело до суда не дошло, так как бизнесмен признал вину и возместил ущерб.

В правоохранительных органах БелаПАН не смогли подтвердить информацию о задержании Чижа.

Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович заявил, что у него нет никакой информации относительно Чижа. «Если это наше, то будет опубликовано на наших официальных ресурсах», — уточнил он.

Никакой информации нет и у пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Официальный представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон ответил: «Мы его не задерживали».

Представитель КГБ Андрей Ярош не отвечает на звонки.

Юрий Чиж, который некогда возглавлял рейтинг влиятельных бизнесменов Беларуси и входил в ближайший круг Александра Лукашенко, был задержан в марте 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. В КГБ заявляли, что сумма ущерба составляла около 12 млн долларов. Вместе с Чижом тогда были задержаны еще пять человек. Полгода Чиж находился в СИЗО КГБ, затем ему изменили меру пресечения.

В настоящее время в Экономическом суде Минска рассматривается дело о банкротстве компании «Трайпл». Пока кредиторы не приняли решения «как о ликвидации, так и о санации» компании, сейчас назначена финансово-экономическая экспертиза.