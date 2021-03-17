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Лояльность владельцев iPhone к бренду достигла рекорда
Источник материала: Onliner
Новое исследование от SellCell
В исследовании приняли участие пять тысяч американцев. Лояльность пользователей iPhone составила 91,9%. При этом у Samsung, самого лояльного бренда среди поклонников Android, параметр упал с 85,7% в 2019 году до 74%. У других брендов ситуация значительно хуже: 65,2% у Google Pixel, 37,4% у LG и 29% у Motorola.
Одним из факторов такой лояльности к iPhone называют новые меры конфиденциальности от Apple: например, операционная система позволяет запретить отслеживание активности пользователя для формирования контекстной рекламы.
настольная/полочная, 2.0, мощность (RMS) 42 Вт, 51-20000 Гц, МДФ, Bluetooth 5.0, пульт ДУ
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Новое исследование от SellCell показало, что верность по отношению к iPhone со стороны нынешних пользователей превысила все прежние параметры. В то же время лояльность...
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