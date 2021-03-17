Лояльность владельцев iPhone к бренду достигла рекорда

Источник материала: Onliner

Новое исследование от SellCell показало , что верность по отношению к iPhone со стороны нынешних пользователей превысила все прежние параметры. В то же время лояльность пользователей Android-смартфонов снизилась. Под лояльностью авторы исследования понимают желание приобрести следующий продукт того же бренда.

В исследовании приняли участие пять тысяч американцев. Лояльность пользователей iPhone составила 91,9%. При этом у Samsung, самого лояльного бренда среди поклонников Android, параметр упал с 85,7% в 2019 году до 74%. У других брендов ситуация значительно хуже: 65,2% у Google Pixel, 37,4% у LG и 29% у Motorola.

Одним из факторов такой лояльности к iPhone называют новые меры конфиденциальности от Apple: например, операционная система позволяет запретить отслеживание активности пользователя для формирования контекстной рекламы.