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Лояльность владельцев iPhone к бренду достигла рекорда

17.03.2021 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новое исследование от SellCell показало, что верность по отношению к iPhone со стороны нынешних пользователей превысила все прежние параметры. В то же время лояльность пользователей Android-смартфонов снизилась. Под лояльностью авторы исследования понимают желание приобрести следующий продукт того же бренда.

В исследовании приняли участие пять тысяч американцев. Лояльность пользователей iPhone составила 91,9%. При этом у Samsung, самого лояльного бренда среди поклонников Android, параметр упал с 85,7% в 2019 году до 74%. У других брендов ситуация значительно хуже: 65,2% у Google Pixel, 37,4% у LG и 29% у Motorola.

Одним из факторов такой лояльности к iPhone называют новые меры конфиденциальности от Apple: например, операционная система позволяет запретить отслеживание активности пользователя для формирования контекстной рекламы.


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Новое исследование от SellCell показало, что верность по отношению к iPhone со стороны нынешних пользователей превысила все прежние параметры. В то же время лояльность...
 
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