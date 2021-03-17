ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китай объявил о повышении цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке

17.03.2021 15:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Цены на бензин и дизельное топливо с 18 марта повышаются на внутреннем рынке Китая, говорится в сообщении на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР.

Стоимость одной тонны бензина возрастет на 235 юаней (около 36,1 доллара), а дизельного топлива - на 230 юаней (около 35,4 доллара). После соответствующей корректировки тонна бензина будет продаваться по цене от 8185 до 8625 юаней (от 1261 до 1328 долларов), а дизельное топливо будет реализовываться по цене от 7315 юаней до 7655 юаней (от 1127 до 1179 доллара).

В разных районах Китая цены на данные виды энергоносителей отличаются, что связано с выделяемыми государством субсидиями. Самые высокие традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает ТАСС.

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.

Предстоящее повышение цен на эти энергоносители станет пятым по счету с начала текущего года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на бензин и дизельное топливо с 18 марта повышаются на внутреннем рынке Китая, говорится в сообщении на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР.
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: доллар подскочил на торгах 17 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by