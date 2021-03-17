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Байден обвалил курс российского рубля и фондовый рынок

17.03.2021 15:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Курс рубля и российский рынок акций резко упали днем в среду после жестких заявлений президента США Джо Байдена о Владимире Путине и России.

Доллар на Московской бирже подорожал на 86 копеек, или 1,1% за 12 минут после того, как ABC News опубликовал интервью c Байденом, в котором тот назвал российского президента «убийцей» и пообещал ему «расплату» за вмешательство в американские выборы 2020 года.

С 73,14 рубля за доллар на 14.06 рубль спикировал до отметки 74 к 14.18. Курс евро, начинавший день около 86,9 рубля подскочил до 88 рублей.

Рынок акций обвалился на 3,3% по индексу РТС и на 2% по индексу МосБиржи (рекордно с середины декабря), передает finanz.ru.

Накануне доклад о вмешательстве в президентские выборы опубликовала Национальная разведка в США.

В документе говорится, что высшее руководство России «санкционировало» кампанию по дискредитации Байдена и демократической партии во время президентской гонки, чтобы спасти от поражения Дональда Трампа, которого в Москве видели предпочтительным кандидатом.

Ключевым элементом российской стратегии стало использование посредников - в СМИ и среди официальных лиц США, включая людей, близких к Трампу и его администрации.

Кампания по вбросу компромата на Байдена была связана с Украиной, где его сын Хантер состоял в совете директоров газодобывающей компании Burismа. Ее обвиняли в хищении денег из украинского бюджета с последующим выводом их в офшор.

Минфин США введет санкции против лиц, ответственных за попытку очернить Байдена и подорвать доверие к избирательной системе, предупредила разведка.

По данным Bloomberg, США рассматривают санкции против российского госдолга, а также олигархов, выдвигая Кремлю ряд жестких условий. Среди них - гарантии неприменения химического оружия и доступ инспекторов на оборонные химобъекты.

 
 
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Курс рубля и российский рынок акций резко упали днем в среду после жестких заявлений президента США Джо Байдена о Владимире Путине и России.
 
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