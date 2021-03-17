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Под Осиповичами столкнулись «Нива» и школьный автобус. Один человек погиб, трое ранены

17.03.2021 16:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Под Осиповичами «Нива» столкнулась со школьным автобусом. В результате три человека, находившиеся в машине, травмированы, один погиб. В момент аварии детей в автобусе не было, информирует МВД.

Авария случилась сегодня утром на 3-м км дороги Осиповичи — Дараганово. По предварительной информации ГАИ, 55-летний водитель ВАЗ-2121 не справился с управлением в районе опасного поворота: на встречку он выехал в районе действия знаков «Опасные повороты» и «Аварийно-опасный участок», причем второй знак информировал о возможном опрокидывании.

51-летний пассажир машины, сидевший спереди, погиб. Еще два пассажира и водитель госпитализированы. Из салона доставали работники МЧС.

В автобусе, кроме водителя, находились четыре взрослых пассажира. Они не пострадали. Известно, что автобус ехал за детьми.

 
 
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Под Осиповичами «Нива» столкнулась со школьным автобусом. В результате три человека, находившиеся в машине, травмированы, один погиб. В момент аварии детей в...
 
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