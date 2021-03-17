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США вносят Россию в список стран, с которыми запрещен экспорт и импорт оружия
Источник материала: Хартия'97
США вносят Россию в список стран, с которыми запрещен экспорт и импорт оружия
Вашингтон анонсировал санкции, которые вступят в силу уже завтра.
США объявили о введении новых санкций против Москвы из-за ареста Алексея Навального, они вступят в силу 18 марта. Теперь Россия внесена Вашингтоном в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Об этом сообщается на
«Незаконно используя нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство проявило вопиющее нарушение своих обязательств по Конвенции о химическом оружии... Министерство торговли [США] намерено помешать России получить доступ к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее пагубной деятельности по химическому оружию», — заявили в ведомстве.
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Вашингтон анонсировал санкции, которые вступят в силу уже завтра.
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