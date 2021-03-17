Источник материала: Хартия'97

Долги белорусских предприятий подбираются к рекорду 17.03.2021, 16:15

В промышленности долги подскочили на 19,7%.

Статорганы раскрыли информацию по долгам флагманов реального сектора в 2021 году. Эти результаты едва ли можно назвать позитивными, пишет сайт banki24.by .

Суммарная задолженность крупных и средних предприятий на 1 февраля 2021-го составила 157,3 млрд BYN. Для сравнения: ВВП Беларуси за весь год по официальным прогнозам должен достичь тех же 157,3 млрд BYN. То есть сейчас долги предприятий-флагманов эквивалентны размеру экономики.

В накоплении обязательств больше всего постарались компании Минска. Объем их долгов к 1 февраля достиг 42,5 млрд BYN.

В областях ситуация с долгами была следующей: Брестская — 9,6 млрд BYN, Витебская — 14,1 млрд BYN, Гомельская — 25,9 млрд BYN, Гродненская — 25,5 млрд BYN, Минская — 26,9 млрд BYN, Могилевская — 13,5 млрд BYN.

Относительно малый размер обязательств у предприятий Брестчины связан с меньшей вовлеченностью этого региона в так называемую комплексную модернизацию. Если модернизацию развернут и там, то Брестская область быстро догонит остальных.

Часть долгов является проблемной. Это значит, что пропущены сроки возврата по таким обязательствам. На 1 февраля токсичные долги предприятий-флагманов составили 10,6 млрд BYN. С начала 2021 года «мусорные» обязательства уже выросли на 4%.

В Минске валообразующие компании накопили 1,508 млрд BYN просроченных долгов. Размер обязательств с начала года вырос на 6,5%.

Среди областей стремительный рост показала Гродненская. В этом регионе флагманы увеличили размер просроченных долгов на 19,6% до 670 млн BYN.

В лидерах по объему просрочки оказались Гомельская и Минская области. В первом регионе долги составили 2,515 млрд BYN, во втором — 2,503 млрд BYN. В остальных областях размеры токсичных долгов составили: Брестская — 1,017 млрд BYN, Витебская — 923,3 млн BYN, Могилевская — 1,486 млрд BYN.

В промышленности долги подскочили на 19,7% до 92,4 млрд BYN. Резкий рост обязательств промышленности связан с кратным ростом долга в энергетике — в 3,2 раза до 19,7 млрд BYN.

Параллельно на сопоставимую сумму сократились долги строительства. В начале календарного года по статистике периодически происходит изменение основного вида деятельности у некоторых крупных организаций.

В сельском хозяйстве суммарные долги составили 15,1 млрд BYN, в торговле — 17,9 млрд BYN, на транспорте — 7,6 млрд BYN.

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