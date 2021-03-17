Источник материала: Хартия'97

«Глубинные силовики» в РФ путают карты кремлевскому режиму 1 17.03.2021, 16:01

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«Крымский эффект» сменился жесткой ломкой.

Путинский режим после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе перешел подлинную точку политического невозвращения. Вместо «побед», «успехов», «роста международного влияния», рекламируемых оголтелой и безрассудной кремлевской пропагандой, на лицо стремительное падение России в глубокую бездну экономического разложения, общественно-политической деградации и международной изоляции. Об этом пишет Telegram-канал «Сито Сократа» .

Пока правительственные экономисты купируют негативные мировые кризисные последствия, рядовые россияне живут уже существенно хуже, чем до «Крымнаша». Только по официальны данным, российская армия нищих выросла до 20 млн. человек. Это тоже самое, если бы в момент вся Швеция и Чехия превратились по уровню и качеству жизни в условную Северную Корею.

Но, похоже, план «заботливого Путина» в этом и состоит – хочу страну рабов, которыми правит горстка господ, в виде его питерских дружков и любовниц. Именно КНДР с ее дикой до безумия идеологией чучхе — тот самый эталон, к которому путинцы толкают Россию. Продукты по карточкам, международная изоляция, тюремный срок за выход на акцию протеста, цифровой «железный занавес». Не утопия, а уже российская действительность.

Все чаще звучат призывы лепить из ВВП «нового Сталина». Хотя тут возникла большая проблема – не лепится из плешивого «горец 2.0», как его не выставляй – получается блеклая тень. А меж тем часики тикают, и рейтинг затворника рушится.

«Крымский эффект» сменился жесткой ломкой, и вот электоральное доверие к «обнуленцу» и его карманной партии «Единая Россия» пробивают с каждым соцопросом все новое и новое дно. Похоже, на осенних выборах в Госдуму даже КПРФ сможет обойти «Партию жуликов и воров», не зря ведь «силовики» начали аресты коммунистов.

На счет людей в погонах, отдельный клан из которых привел к власти Путина, то их одолевают навязчивые мысли скинуть балласт ветшающего кумира, и возвести на престол что-то похожее, но моложе, хозяйственнее, деловитее, и конечно прошедшего школу ФСБ, СВР, ГРУ. Слабеющий здоровьем Путин много болтает, но уже никому не интересен.

На политическую сцену выходит новая большая прослойка российского общества – «глубинные силовики». Это выходцы из того самого сурковского «глубинного народа», которые «защищают» скрепные ценности, работают дубинками на акциях протеста, тормозят иностранные соцсети, но при этом все еще далеки от кормушки. Это огромная масса офицеров в рядах армии, ФСБ, Росгвардии, не связанных с Путиным и «новым дворянством», простые «ратники», расходные материалы карательной машины. Их жизни также дешевы, как и жизни тех, кого они угнетают. Над ними всегда висит риск попадания в ряды использованных системой, и многих от этой мысли воротит.

Не трудно понять, что делается в голове рядового сотрудника ФСБ, когда у очередного генерала обнаруживают предметы кричащей роскоши. Вот всплыла тема, что вр.и.о. главы Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Алпатов, закадычный друг Патрушева, владеет особняком в Подмосковье ценою в 150 млн. рублей. Чтобы заработать на такой дворец нужно 100-120 лет работать, и питаться святым духом. Но, правда, при средней продолжительности жизни «глубинного» сотрудника органов, ему просто не стоит даже пробовать реализовать идею на практике.

Получается, что пока рядовые сотрудники российских органов ведут борьбу с преступниками, настоящий криминалитет сидит в их руководстве. Выходит, сам смысл «службы государевой» давно утрачен, и замещен понятиями. Российское deep state сгнило, и «глубинные силовики» осознают – или они радикально изменят свое положение в пищевой цепи, встряхнув верхушку режима, либо понесут еще большие потери в случае его неотвратимого и неконтролируемого распада. Сложная дилемма.

Но есть еще один вариант – возглавить процесс распада, что уже наблюдалось в российской истории, пишут авторы канала.

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