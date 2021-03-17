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Генконсульство Беларуси в Белостоке прекратило прием документов

17.03.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Генконсульство Беларуси в Белостоке прекратило прием документов

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  • 17.03.2021, 15:55
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Генконсульство Беларуси в Белостоке прекратило прием документов

Причина — дипломатический скандал.

В социальных сетях второй день «гуляют» фотографии объявления на консульстве Беларуси в Белостоке, где сказано, что дипведомство остановило работу по визовым вопросам. Причина — в дипломатическом скандале, в результате которого МИД Польши пять дней назад выслал двух белорусских консулов.

В Польше Беларусь представлена тремя дипведомствами: в Варшаве работает посольство, а в Белостоке и Бяла-Подляске — консульства.

В МИД Беларуси tut.by пояснили, что пока работа консульства в Белостоке действительно приостановлена.

— В настоящее время, ввиду возникших обстоятельств, на несколько дней приостановлен прием документов в Генеральном консульстве Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона предпринимает все усилия по скорейшему восстановлению нормальной работоспособности консульского учреждения по защите законных прав и интересов белорусских граждан. Рассчитываем, что в ближайшие дни функционирование будет восстановлено в необходимом объеме, — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

В МИД добавили, что временно же какие-то срочные текущие вопросы белорусским гражданам, находящимся на постоянном консульском учете в Генеральном консульстве Беларуси в Белостоке, можно уточнить по телефону: + 48 85 664 99 40.

Посольство в Варшаве и консульство в Бяла-Подляске работают в штатном режиме.

Что произошло

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте Ежи Тимофеюка в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В МИД заявили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

В ответ Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

11 марта в МИД Беларуси снова вызвали временного поверенного в делах Польши. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов.

12 марта МИД Польши выслал двух белорусских консулов — генерального консула Беларуси в Белостоке и консула Беларуси из миссии в Варшаве.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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