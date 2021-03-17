Источник материала: Хартия'97

В Молодечненской ЦРБ подтвердили, что во время визита Лукашенко умерла пациентка 8 17.03.2021, 15:34

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Реаниматолога могли не пропустить силовики.

Главный врач Молодечненской центральной райбольницы Дарья Колядич подтвердила, что во время визита в больницу Александра Лукашенко умерла пациентка, пишет mlyn.by .

Информацию о трагическом инциденте сообщил накануне Tеlegram-канал «Белые халаты». В сообщении говорилось, что «практически весь персонал был насильно, под контролем «силовиков», изолирован по кабинетам без права перемещения по больнице, что привело к трагическому эпизоду: в отделении кардиологии возникла экстренная ситуация, срочно вызвали реаниматолога. Доктора не пропустили силовики. В таких ситуациях счет может идти на минуты. К сожалению, пациента спасти не удалось».

Однако главврач, естественно, отрицает информацию Telegram-канала о причинах смерти.

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