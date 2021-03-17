Источник материала: Хартия'97

Война силовиков в РФ: задержан президент «ФСБ» 17.03.2021, 15:27

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Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Президента Фонда содействия безопасности (ООО «ФСБ») Андрея Першина арестовали в Москве на 2 месяца по подозрению в покушении на мошенничество. Фонд оказывает содействие госорганам в борьбе с коррупцией и антитеррористической деятельностью, пишет «Коммерсантъ» .

По данным издания, в отношении Першина, который в прошлом был сотрудником Федеральной службы безопасности, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР по Москве.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы генерального директора ООО «Лагуна» Сергея Мелина. Основным направлением деятельности фирмы является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

По версии следствия, Першин, который был хорошо знаком с Мелиным, получил из своих источников информацию о том, что в отношении гендиректора «Лагуны» полиция якобы намерена направить материалы проверки и оперативно-разыскной деятельности в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками и их последующего хищения, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде.

Как сообщил Мелин, президент фонда в ходе очных встреч постоянно убеждал его в том, что он как бывший сотрудник ФСБ имеет хорошие связи в правоохранительных органах, а поэтому может посодействовать тому, чтобы силовики оставили предпринимателя в покое. «Сергей Мелин, хотя и был знаком с господином Першиным, но не очень поверил его словам, тем более что за оказание такой помощи президент ООО «ФСБ» запросил у него 24 млн руб., которые он якобы собирался передать должностным лицам МВД», — пишет издание.

По информации росСМИ, для создания видимости законности передачи денег Першин предложил Мелину заключить с ООО «ФСБ» договор на оказание услуг, в том числе юридических, и ежемесячно переводить на счет организации по 1 млн руб. В рамках «оперативного эксперимента» бизнесмен перевел со своего расчетного счета в Промсвязьбанке на расчетный счет фонда в банке ВТБ 100 тыс. руб., после чего Першин был задержан. В итоге следствие предъявило бывшему чекисту обвинение и ходатайствовало перед Пресненским районным судом Москвы о заключении под стражу.

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