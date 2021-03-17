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ВВП Беларуси в январе-феврале 2021 года вырос на 0,8%

17.03.2021 16:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ВВП Беларуси в январе-феврале 2021 года замедлился до 0,8%

Объем ВВП Беларуси в январе-феврале 2021 года составил 23,3 млрд. рублей и замедлился до 0,8% к аналогичному периоду 2020 года.

Как сообщалось, ВВП в январе 2021 года вырос на 1,3%, что, в первую очередь, было обусловлено низкой базой января 2020 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,8%.

 
 
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ВВП Беларуси в январе-феврале 2021 года замедлился до 0,8%
 
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