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Головченко назвал сроки создания Национального детского технопарка

17.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Головченко назвал сроки создания Национального детского технопарка

Не просто найти талант, но и помочь раскрыться. Национальный детский технопарк построят к осени следующего года. Но первый его объект – школу – сдадут уже в этом году.

Об этом сегодня сообщил премьер-министр во время посещения одной из лабораторий технопарка. Сейчас учреждение работает на базе трёх площадок: БГУ, БНТУ и БГУИР. Это даёт возможность до запуска основного комплекса, обкатать учебные программы, посмотреть, как ученики на них реагируют, где-то внести коррективы. Сам технопарк будет включать комплекс зданий: помимо школы – учебно-лабораторный корпус и общежитие. Но помимо материальной части обсуждали и творческую составляющую, как сделать учебный процесс насыщенным, интересным и современным.

Национальный детский технопарк создан 1 января этого года. Работа ведётся по трём основным направлениям: «зеленая химия», «робототехника», «информационные и компьютерные технологии». Только в этом году в технопарке будут работать девять смен, по 24 дня. В каждой по программе дополнительного образования будут обучаться 30 одарённых ребят, учащихся девятых-одиннадцатых классов, которые показали хорошие результаты на олимпиадах и творческих конкурсах.

 

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Не просто найти талант, но и помочь раскрыться. Национальный детский технопарк построят к осени следующего года. Но первый его объект – школу – сдадут уже в этом...
 
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