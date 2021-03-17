Вы точно улыбнетесь! Милые объятия котенка и мамы-кошки растрогали Сеть (Видео)

Источник материала: ОНТ

Если по каким-то причинам у вас нет настроения, то это видео способно исправить ситуацию. Что может быть милее котов и объятий? Правильно! Несколько обнимающихся котов.

На видео попала мама-кошка и ее неугомонный малыш, который явно не хочет ложиться спать. Пушистая мама нежно обнимает своего детеныша, который беспокойно крутится, пытаясь перевернуться на другой бок. Ну как здесь не улыбнуться?

Ролик набрал почти миллион просмотров в Instagram, а комментаторы с первых секунд влюбились в милую семейку: «Моя кошка тоже недавно родила трех котят, и я обожаю за ними наблюдать», «Такой смешной и неуклюжий малыш», «Такой маленький, а уже не дает маме спать».

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