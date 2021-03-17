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Великий пост: 5 продуктов, которые заменят мясо в рационе

17.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великий пост: 5 продуктов, которые заменят мясо в рационе

Великий пост – самый строгий. В этот период рацион питания строго ограничивается. Нельзя есть мясо, птицу, яйца и молочные продукты. Откуда же брать белки и жиры? Рассказываем, чем заменить продукты животного происхождения, чтобы организм не чувствовал дефицит белка.

1. Орехи

Орехи на 100% могут заменить животные белки. Это идеальная растительная белковая пища, которая еще и наполняет организм полезными витаминами. В грецких орехах содержание белка самое большое, чуть меньше – в миндале. Орехи можно есть каждый день, добавлять в салаты и выпечку или употреблять в сыром виде, ведь они еще и очень вкусные.

2. Бобовые

Бобы среди растительных продуктов – один из самых богатых белком продукт. Фасоль и чечевица вполне способны заменить мясо на время Великого поста. Также в сое и нуте содержится около 30% белка. К тому же бобовые еще и очень сытные, в них много клетчатки.

3. Грибы

Грибы – отличный источник растительного белка. Они низкокалорийны и отлично утоляют аппетит, богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Однако не стоит забывать, что грибы достаточно сложно перевариваются, поэтому не употребляйте их в пищу слишком часто.

4. Крупы

Их обязательно следует ежедневно употреблять в пищу не только в пост. По содержанию белка, железа и микроэлементов гречка возглавляет список полезных каш. Кукуруза, овсянка, рис богаты протеинами. Не забывайте, что в период поста варить каши желательно на воде.

5. Тыква и баклажаны

Для тех, кто соблюдает пост, волокнистая текстура баклажанов и тыквы – просто находка. В этих овощах содержится рекордное количество клетчатки, что поможет избавиться от чувства голода и улучшит пищеварение. Кроме того, тыква и баклажаны изобилуют витаминами, антиоксидантами, а еще имеют низкую калорийность. Из них можно делать салаты и самостоятельные блюда.

Фото: Pixabay.com

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Великий пост – самый строгий. В этот период рацион питания строго ограничивается. Нельзя есть мясо, птицу, яйца и молочные продукты. Откуда же брать белки и жиры?...
 
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