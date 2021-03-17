День святого Патрика: что за праздник и как его отмечать?

Источник материала: ОНТ

17 марта по всему миру отмечают День святого Патрика. Кто это такой, при чем тут Ирландия и почему все одеваются в зеленый?

Кто такой святой Патрик?

Итак, святой Патрик – это небесный покровитель Ирландии. Считается, что он принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. Кстати, сейчас в этой стране совсем не водятся змеи.





Это реальный человек. Его звали Мэвин Суккат, он родился в 389 году и прожил 104 года. Говорят, в 16 лет он попал в Ирландию, после того как его продали пиратам. В рабстве юноша принял христианство, а затем сбежал в Галлию. Там он стал дьяконом под именем Патрик, а позже был возведен в сан епископа. Сам Папа Римский благословил Патрика на христианизацию Ирландии, после чего он в начале 430-х годов отправился в Ирландию и обратил местное языческое население в христианство.

Трилистник, зеленый цвет и лепреконы

За полторы тысячи лет празднование Дня святого Патрика приобрело множество народных традиций. Причем всемирную известность празднику принесли ирландцы, которые в XVIII веке провели в США массовый парад в этот день.

Говорят, зеленый цвет стал символом праздника, потому что в Ирландии трава вечнозеленая. А по другой версии, изумрудный стал главным цветом из-за политической провокации. В 1798 году ирландские солдаты надели форму этого оттенка. А до XVIII века цветом праздника был синий.





Другой важный символ праздника – лепрекон. С этим днем его стали ассоциировать благодаря рекламной кампании, которой потребовался сказочный персонаж для изображения на открытках. По легенде, если встретить лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где спрятаны его сокровища.

Еще один символ – трилистник. Считается, что именно с помощью этого растения святой Патрик объяснил язычникам понятие Святой Троицы.

Почему именно 17 марта?

Отмечают День святого Патрика 17 марта, так как это день смерти проповедника. Кстати, где он точно похоронен, неизвестно.





Святой Патрик стал не просто местной знаменитостью, а достоянием общемировой культуры. Его почитают даже в православии под именем Патрикий. И отмечают день памяти 30 марта (по новому стилю).

Празднование

В основном в этот день устраивают парады. Люди, разодетые в костюмы зеленого цвета, выходят на улицы в сопровождении духового оркестра. Причем в некоторых городах зеленым становится буквально все, например: в Чикаго зеленым окрашивают реку, протекающую через весь город.

А еще в этот день принято пить много ирландского пива.





Фото: Pixabay, pexels

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