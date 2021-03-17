14-летнюю девочку сбила машина на проспекте Дзержинского в Минске: ГАИ ищет очевидцев

Источник материала: ОНТ

Минске: ГАИ ищет очевидцев" class="one-news__figure-img">

14-летнюю девочку сбил легковой автомобиль на проспекте Дзержинского в Минске, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня утром на проспекте Дзержинского неустановленный водитель сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Девочка упала, телесных повреждений не получила.

Виновник ДТП скрылся с места преступления. Предполагается, что подростка сбил «Фольксваген Пассат» темно-зеленого цвета, за рулем которого был мужчина 50-55 лет в маске.

В ГАИ просят очевидцев данного ДТП обращаться в ОДС ГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефонам 8 (017) 270-19-19 либо 102.

Фото: БЕЛТА

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