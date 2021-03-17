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Государственный флаг украли со здания магазина в Пинске: задержаны двое парней

17.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Государственный флаг украли со здания магазина в Пинске: задержаны двое парней

Местные жители в Пинске украли государственный флаг в качестве сувенира, их задержали, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

15 марта поступило сообщение в милицию о том, что со здания магазина пропал государственный флаг.

Установлено, что госсимвол украли местные жители 18 и 19 лет ночью. В квартире одного из них нашли полотнище. Молодые люди выпивали перед преступлением, что и стало причиной поступка.

Выяснилосьчто парни и раньше пытались завладеть «сувениром». В феврале они сняли флаг с учреждения здравоохранения, но их задержали недалеко от места происшествия.

По обоим фактам сейчас проводится проверка.

В городском профлицее учится младший из пинчан, он уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и был судим за кражу.

Фото: БЕЛТА
Видео: МВД Беларуси

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Местные жители в Пинске украли государственный флаг в качестве сувенира, их задержали, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси. 15 марта поступило сообщение в...
 
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