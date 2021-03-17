Государственный флаг украли со здания магазина в Пинске: задержаны двое парней

Источник материала: ОНТ

Местные жители в Пинске украли государственный флаг в качестве сувенира, их задержали, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

15 марта поступило сообщение в милицию о том, что со здания магазина пропал государственный флаг.

Установлено, что госсимвол украли местные жители 18 и 19 лет ночью. В квартире одного из них нашли полотнище. Молодые люди выпивали перед преступлением, что и стало причиной поступка.

Выяснилось, что парни и раньше пытались завладеть «сувениром». В феврале они сняли флаг с учреждения здравоохранения, но их задержали недалеко от места происшествия.

По обоим фактам сейчас проводится проверка.

В городском профлицее учится младший из пинчан, он уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии и был судим за кражу.

Фото: БЕЛТА

Видео: МВД Беларуси

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